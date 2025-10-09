Ce se întâmplă cu corpul tău când mănânci 100 de grame de proteine ​​pe zi?

Proteinele – aliatul principal al creșterii și refacerii musculare

Potrivit specialiștilor, consumul a 100 de grame de proteine pe zi furnizează organismului aminoacizii esențiali – „cărămizile” din care se formează mușchii. Aceștia sunt indispensabili procesului de sinteză proteică musculară (MPS), mecanismul prin care corpul repară și construiește țesutul muscular, mai ales după efort fizic intens, potrivit Vnexpress.

„Aportul proteic are un rol crucial în dezvoltarea masei musculare, în metabolism și în procesul de ardere a grăsimilor”, explică Trista Best. „Proteina oferă aminoacizii necesari sintezei musculare, ajutând la refacerea și întărirea mușchilor, în special după activități fizice.”

Proteinele accelerează metabolismul și ard mai multe calorii

Conform Healthline, organismul consumă calorii pentru a digera și utiliza nutrienții din alimente – un proces numit efectul termic al alimentelor (TEF). Proteinele au cel mai ridicat TEF dintre toți macronutrienții, ceea ce înseamnă că organismul arde mai multe calorii pentru a le procesa, comparativ cu grăsimile sau carbohidrații.

„Digestia proteinelor necesită mai multă energie, ceea ce duce la un consum caloric mai mare și sprijină procesul de ardere a grăsimilor”, precizează Best. Pe scurt, un aport proteic ridicat nu doar că hrănește mușchii, ci și stimulează metabolismul.

Cum te ajută proteinele să slăbești fără să pierzi masă musculară

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei diete bogate în proteine este menținerea masei musculare în timpul slăbirii. Când organismul primește suficienți aminoacizi, nu mai este nevoit să descompună mușchii pentru energie, chiar dacă se află într-un deficit caloric.

De asemenea, proteinele contribuie la reglarea apetitului – oferind o senzație de sațietate mai lungă și reducând pofta de mâncare. Astfel, ele devin un instrument eficient pentru controlul greutății.

Un studiu publicat de U.S. National Library of Medicine arată că o dietă bogată în proteine nu doar favorizează pierderea în greutate, ci și previne recâștigarea kilogramelor pierdute.

Consumul zilnic de 100 de grame de proteine poate transforma metabolismul, îmbunătăți performanța fizică și ajuta la menținerea unui corp tonifiat. Fie că vrei să crești masa musculară, să accelerezi arderile sau să slăbești fără a pierde forța, proteinele sunt cheia echilibrului nutrițional.