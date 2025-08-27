Creștere alarmantă a cazurilor de cancer în Anglia. O persoană va fi diagnosicată la fiecare 2 minute până în 2040

Coaliția One Cancer Voice estimează că vor fi înregistrate 6,3 milioane de cazuri în următorii 15 ani, o creștere de 14,2% față de ultimii 15 ani, interval în care au fost diagnosticate 5,5 milioane de cazuri. Experții explică această creștere prin îmbătrânirea populației și alegerile legate de stilul de viață, scrie The Independent.

Sud-estul Angliei ar putea înregistra cea mai mare creștere, cu peste 1 milion de cazuri, urmat de nord-vest cu aproximativ 865.000 de diagnosticări. Londra va avea 714.000 de cazuri până în 2040.

Organizațiile caritabile avertizează că serviciile oncologice ale NHS sunt deja suprasolicitate, iar această creștere „va împinge sistemul peste pragul de suporabilitate".

În martie, cifrele NHS au arătat că mai mult de 1 din 4 pacienți au așteptat peste 28 de zile pentru confirmarea sau excluderea cancerului.

One Cancer Voice cere guvernului să stabilească obiective de diagnosticare precoce, să implementeze politici mai stricte de prevenire și să respecte toate timpii de așteptare pentru tratament până în 2029. Un plan național de combatere a cancerului urmează să fie publicat în cursul acestui an.