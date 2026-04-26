De ce apare senzația de nod în gât? De la un simptom banal la semnal de alarmă

De cele mai multe ori nu indică o afecțiune gravă, însă persistența ei poate ridica semne de întrebare și necesită evaluare de specialitate.

Pacienții descriu adesea senzația de nod în gât, fără ca la examinare să fie identificată o leziune reală. Specialiștii atrag însă atenția că în spatele acestui simptom se pot ascunde cauze variate, de la probleme digestive până la afecțiuni ORL sau factori emoționali.

„Adesea, pacienții se prezintă cu senzația de "nod în gât". Aceasta poate avea două cauze principale.

Prima cauză poate fi refluxul gastroesofagian, pe care nu trebuie neapărat să îl percepem ca arsuri gastrice. Mai ales la persoanele obeze, abdomenul se destinde, iar diafragma este împinsă în sus. În aceste condiții, sfincterul esofagian inferior (cardia) se poate relaxa, iar acidul gastric poate reflua în esofag, atât în poziție orizontală, cât și în poziție verticală. Acest reflux constant poate irita gâtul și poate provoca senzația de "nod în gât", chiar și fără dureri gastrice tipice.

A doua cauză este rinosinusita subacută sau cronică. Aceasta înseamnă o inflamație sau infecție a mucoasei nasului și sinusurilor, care determină drenarea constantă a secrețiilor în partea posterioară a faringelui (picurare postnazală). Dacă ne uităm în gât, putem observa adesea faringele roșu și secreții care curg din spatele vălului palatin. Aceste secreții irită mucoasa faringiană și pot genera senzația de "nod în gât”, explică dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, pentru dcmedical.ro.

Cauzele senzației de nod în gât

Printre cauzele frecvente sunt refluxul gastroesofagian și afecțiunile nazosinusale.

În cazul refluxului, acidul gastric poate ajunge în esofag și poate irita mucoasa faringiană, chiar și în absența arsurilor gastrice clasice. De asemenea, rinosinusitele cronice pot duce la scurgerea secrețiilor spre partea posterioară a gâtului, ceea ce întreține iritația locală și disconfortul.

Pe lângă afecțiunile digestive și ORL, medicii mai indică o serie de factori care pot declanșa această senzație:

Stresul și anxietatea , care pot genera tensiune musculară la nivel cervical

, care pot genera tensiune musculară la nivel cervical Refluxul gastroesofagian , responsabil de iritația mucoasei faringiene

, responsabil de iritația mucoasei faringiene Afecțiunile tiroidiene , inclusiv mărirea glandei sau nodulii

, inclusiv mărirea glandei sau nodulii Infecțiile respiratorii , precum faringitele sau amigdalitele

, precum faringitele sau amigdalitele Alergiile , declanșate de expunerea la polen, praf sau alți alergeni

, declanșate de expunerea la polen, praf sau alți alergeni Tensiunea musculară cervicală, asociată posturii incorecte sau suprasolicitării vocale

Simptome

În funcție de cauză, pacienții pot resimți și alte manifestări, precum dificultăți la înghițire, răgușeală, tuse uscată persistentă, arsuri retrosternale sau disconfort accentuat în perioade de stres.

Când este necesar consult medical

Specialiștii recomandă investigații atunci când simptomul persistă sau se agravează. Semnalele de alarmă includ dificultăți la înghițire, pierdere inexplicabilă în greutate, durere persistentă în gât sau urechi și modificări ale vocii care durează mai mult de două săptămâni.

În astfel de cazuri, pot fi necesare investigații precum consult ORL, ecografie tiroidiană, endoscopie digestivă superioară sau analize hormonale.

Cum poate fi ameliorat disconfortul

În funcție de diagnostic, tratamentul poate include măsuri simple, precum reducerea stresului, ajustarea alimentației în caz de reflux, hidratarea corespunzătoare, evitarea fumatului și corectarea posturii.

Deși de cele mai multe ori benignă, senzația de „nod în gât” rămâne un simptom care nu trebuie ignorat atunci când persistă sau se accentuează.