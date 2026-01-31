Descoperire șocantă: Ce efecte are menopauza asupra creierului femeilor?

Un studiu de amploare, realizat pe 125.000 de femei, dintre care 11.000 au fost supuse testelor RMN, a fost publicat în Psychological Medicine.

Menopauza reduce volumul creierului

Cercetarea arată că menopauza provoacă modificări cerebrale în hipocamp (învățare și memorie), cortex entorinal (amintiri și oriantare în spațiu) și cortex cingulat anterior (emoții).

Barbara Sahakian, profesoară la Universitatea Cambridge, spune că aceste zone coincid cu cele afectate de Alzheimer, ceea ce arată că menopauza crește riscul de demență la femei, potrivit CNN., citat de dcmedical.ro.

„Deși încă nu înțelegem pe deplin de ce sunt mai susceptibile decât bărbații, se crede că hormonii ar putea juca un rol. Acest studiu amplu se adaugă dovezilor care arată cum menopauza afectează creierul, inclusiv modificări fizice, cum ar fi pierderea volumului creierului", spune Michelle Dyson de la Societatea Alzheimer din Regatul Unit.

Terapia hormonală nu protejează

De asemenea, cercetările au scos la iveală că terapia de substituție hormonală nu previne pierderea materiei cenușii.

HRT, folosită pentru bufeuri, insomnie, protejarea masei musculare și a oaselor, nu oprește pierderea materiei cenușii și poate crește problemele mintale, mai ales la cele cu istoric anteror.

Circa două treimi din cazurile de demență din Marea Britanie sunt la femei.

Sfaturi practice

Exercițiile regulate, lipsa fumatului ș consumul modeat de alcool reduc riscurile de dezvoltare a demenței.

Suportul medical integrat devine esențial pentru femeile la menopauză.