6 semne că nu consumi suficiente grăsimi în alimentație și cum îți afectează sănătatea

De ce sunt esențiale grăsimile în alimentație

Grăsimile fac parte din cei trei macronutrienți fundamentali, alături de proteine și carbohidrați. Ele joacă un rol crucial în reglarea glicemiei, producția hormonală, funcția cerebrală și sănătatea pielii, părului și unghiilor. Totodată, grăsimile permit absorbția vitaminelor liposolubile A, D, E și K și mențin senzația de sațietate după masă, potrivit Parade.

„Fără suficiente grăsimi, corpul tău funcționează fără uneltele de bază de care are nevoie”, avertizează nutriționistul Scott Keatley.

6 semne că organismul tău are nevoie de mai multe grăsimi

1. Ți-e foame la scurt timp după masă

Grăsimile încetinesc digestia și mențin stabil nivelul glicemiei. Dacă mesele tale sunt sărace în grăsimi, senzația de foame reapare rapid, iar organismul tău intră într-un ciclu de „valuri” de energie și prăbușiri.

2. Piele uscată și descuamată

Acizii grași esențiali omega-3 și omega-6 ajută la menținerea barierei cutanate și la hidratarea pielii. Lipsa lor duce la uscăciune, iritații și chiar agravarea unor afecțiuni precum eczema.

3. Oboseală constantă

Un regim prea sărac în grăsimi duce, de regulă, la un consum excesiv de carbohidrați, care provoacă oscilații de zahăr în sânge și scăderi bruște de energie. În plus, grăsimile fiind dense caloric, lipsa lor poate reduce aportul energetic total, accentuând starea de epuizare.

4. Probleme de concentrare și „ceață mentală”

Creierul are nevoie de grăsimi pentru a funcționa optim. Instabilitatea glicemiei afectează claritatea mentală, iar adăugarea unor surse sănătoase de grăsimi la fiecare masă poate îmbunătăți semnificativ concentrarea.

5. Tulburări digestive

Grăsimile stimulează producția de bilă și enzime pancreatice, esențiale pentru digestie și absorbția nutrienților. Deficitul poate duce la balonare, constipație și disconfort abdominal.

6. Îmbolnăviri frecvente

Vitaminele A și D, indispensabile pentru imunitate, sunt absorbite doar în prezența grăsimilor. În plus, grăsimile sănătoase, precum omega-3, reduc inflamația cronică, prevenind afecțiuni cardiovasculare și autoimune.

Cum să introduci mai multe grăsimi sănătoase în dietă

Nutriționiștii recomandă ca maximum 30% din aportul zilnic de calorii să provină din grăsimi. Sursele sănătoase includ: uleiul de măsline, avocado, nucile, semințele și peștele gras. Adaugă câteva lingurițe de ulei în salate, un avocado la prânz sau o mână de nuci ca gustare și vei observa rapid diferența.