Ingredientul aruncat la gunoi care vindecă intestinul și reduce inflamația

Frunzele de ridichi, noul superaliment ignorat

De obicei, frunzele verzi de pe ridichi ajung la gunoi, fiind eclipsate de rădăcina crocantă și aromată. Însă un nou studiu publicat în revista Agricultural and Food Chemistry arată că aceste frunze conțin concentrații mai mari de polifenoli și flavonoide – compuși naturali cu efecte antiinflamatorii puternice – decât partea comestibilă a legumei.

Potrivit cercetătorilor, aceste substanțe contribuie la reducerea inflamației și la stimularea dezvoltării bacteriilor benefice din intestin. În plus, polizaharidele și antioxidanții prezenți în frunzele de ridichi ajută la menținerea echilibrului microbiomului intestinal, sprijinind astfel digestia și imunitatea.

Posibile suplimente din frunze de ridichi

Oamenii de știință cred că aceste descoperiri ar putea duce la dezvoltarea unor suplimente alimentare bazate pe extracte din frunzele de ridichi. Aceste produse ar putea contribui la reducerea bolilor metabolice, la îmbunătățirea sănătății intestinale și chiar la prevenirea unor forme de cancer.

Intestinul, „centrul de comandă” al organismului

Dr. Megan Rossi, cunoscută sub numele de The Gut Health Doctor, subliniază importanța sănătății intestinale pentru întregul corp.

„Există dovezi clare că intestinul comunică cu aproape toate organele – metabolismul, hormonii, pielea, creierul. Nu este vorba doar de digestie sau balonare, ci de o rețea complexă care influențează întreaga sănătate”, a explicat medicul.

Ea adaugă că datorită progresului tehnologic, oamenii pot înțelege acum mai bine de ce o alimentație echilibrată este esențială.

Kimchi, kefir și alte aliați ai microbiomului

Pe lângă frunzele de ridichi, alte alimente fermentate precum kimchi-ul coreean și kefirul sunt considerate superalimente pentru intestin. Kefirul, o băutură asemănătoare iaurtului, conține mai multe tulpini de bacterii benefice și este folosit de mii de ani pentru menținerea sănătății digestive.

„Kefirul ajută la controlul greutății, la reducerea riscului de boli de inimă și la combaterea inflamațiilor”, a precizat dr. Rossi.

Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Frunzele de ridichi, adesea aruncate fără să le dăm importanță, ar putea deveni în curând un ingredient prețios în dietele pentru sănătatea intestinală. Cu beneficii comparabile cu ale celor mai scumpe probiotice, acest „deșeu vegetal” ar putea fi cheia unui intestin mai sănătos și a unei vieți mai echilibrate.