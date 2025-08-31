Ce se întâmplă cu corpul tău când bei lapte în fiecare zi

Beneficiile consumului de lapte

1. Susține sănătatea oaselor

Laptele este o sursă excelentă de proteine, calciu și vitamina D – nutrienți esențiali pentru dezvoltarea și menținerea oaselor puternice. Calciul ajută la formarea masei osoase, iar vitamina D sprijină absorbția acestuia. Un consum regulat de lapte poate reduce riscul de osteoporoză și fracturi pe termen lung.

2. Poate sprijini procesul de slăbire

Contrar miturilor, laptele nu îngrașă și nici nu sabotează dietele. Combinația echilibrată de carbohidrați, proteine și grăsimi oferă senzație de sațietate și energie. Un studiu publicat în Nutrients arată că includerea lactatelor într-o dietă hipocalorică a dus la o pierdere mai mare în greutate și grăsime corporală, fără pierderi semnificative de masă musculară.

3. Reduce riscul de diabet de tip 2

O analiză a 22 de studii, care a implicat aproape 600.000 de persoane, a demonstrat că un consum constant de lactate este asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta diabet de tip 2. În plus, înlocuirea băuturilor îndulcite cu un pahar de lapte poate contribui la prevenirea bolii.

4. Efecte asupra sănătății inimii

Relația dintre lapte și sănătatea cardiovasculară este complexă. Unele studii arată că lactatele reduc riscul de accident vascular cerebral și hipertensiune, datorită conținutului de potasiu, în timp ce altele atrag atenția asupra conținutului de grăsimi saturate. Totuși, majoritatea cercetărilor recente indică un efect neutru sau ușor benefic asupra inimii.

5. Sprijină sănătatea cognitivă

Laptele ar putea fi un aliat și pentru creier. Un studiu din 2021 a arătat că persoanele care consumă lapte au un risc mai scăzut de a dezvolta Alzheimer. Alte cercetări au legat lactatele degresate și fermentate de o funcționare cognitivă mai bună. Vitamina B12, calciul și proteinele pe care le conține laptele au un rol esențial în menținerea sănătății mintale la vârsta a treia.

Valori nutriționale ale laptelui (per pahar de 240 ml)

Calorii: 122

Proteine: 8 g Citește pe Antena3.ro Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat

Grăsimi totale: 5 g (din care 3 g saturate)

Carbohidrați: 12 g

Zahăr natural: 12 g

Vitamina B12: 50% din necesarul zilnic

Calciu: 25%

Potasiu și vitamina D: 15% fiecare

Cu doar 122 de calorii, laptele oferă o densitate nutrițională ridicată, fiind o opțiune mai accesibilă decât multe alternative vegetale, precum laptele de migdale sau ovăz.

Riscuri potențiale ale consumului de lapte

Posibilă legătură cu anumite tipuri de cancer

Studiile arată rezultate mixte: un consum ridicat de lapte ar putea reduce riscul de cancer colorectal, dar ar fi asociat cu o probabilitate mai mare de cancer de prostată. Totuși, dovezile nu sunt suficiente pentru a stabili o legătură directă și definitivă.

Concluzia specialiștilor

Dacă nu suferi de intoleranță la lactoză sau alergii, un pahar de lapte pe zi poate fi o alegere sănătoasă. Beneficiile pentru oase, inimă, creier și metabolism sunt susținute de tot mai multe studii. Ca în orice aspect al alimentației, moderația rămâne cheia, potrivit Eating Well.