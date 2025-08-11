13 locuri surprinzătoare din casă unde se ascund germenii și cum să le ții sub control

De la smartphone și până la suportul de periuțe de dinți, există obiecte pe care le folosim zilnic și pe care le curățăm mult prea rar. Specialiștii atrag atenția că o simplă ștergere cu un dezinfectant poate face diferența între o casă curată și una în care bacteriile prosperă, potrivit Bolde.

1. Smartphone-ul – mai murdar decât un capac de toaletă

Telefonul mobil este aproape o prelungire a mâinii, dar rareori este curățat corespunzător. Studiile arată că acesta adăpostește de zece ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Căldura emanată de aparat și micile fante din carcasă favorizează dezvoltarea microbilor. O ștergere zilnică cu o lavetă din microfibră și soluție pe bază de alcool poate reduce riscul de îmbolnăvire.

2. Tastatura – „bufet” pentru bacterii

Mâncatul la birou și împărțirea tastaturii cu alte persoane transformă acest obiect într-un adevărat focar de microbi. Firimiturile, praful și celulele de piele se adună între taste, unde bacteriile prosperă. Curățarea periodică cu aer comprimat și șervețele dezinfectante menține igiena și prelungește durata de viață a tastaturii.

3. Plasele reutilizabile de cumpărături – prietene cu mediul, dar și cu microbii

Deși reduc poluarea, pungile reutilizabile pot deveni habitat pentru bacterii precum E. coli. Resturile de mâncare și umezeala creează un mediu perfect pentru înmulțirea germenilor. Spălarea lor regulată la mașina de rufe, în apă fierbinte, este esențială.

4. Telecomanda – obiectul pe care îl atinge toată familia

Folosită zilnic, adesea în timp ce mâncăm sau tușim, telecomanda acumulează bacterii în butoane și fante greu accesibile. Curățarea cu șervețele antibacteriene este un gest simplu, dar cu efecte majore asupra sănătății.

5. Buretele de vase – paradis pentru microbi

Folosirea buretelui pentru a spăla vase și blaturi îl transformă într-un „magnet” pentru bacterii precum Salmonella. Specialiștii recomandă înlocuirea frecventă și dezinfectarea prin încălzirea în cuptorul cu microunde timp de un minut.

6. Robinetul de la baie – primul loc unde ajung germenii

Atingerea robinetului cu mâinile murdare îl face unul dintre cele mai contaminate obiecte din casă. Ștergerea zilnică cu dezinfectant reduce considerabil riscul de răspândire a microbilor.

Citește pe Antena3.ro Cum arată harta salariului minim în Europa. România se află pe un loc surprinzător printre țările UE

7. Volanul mașinii – mai murdar decât crezi

Volanul intră în contact cu mâini murdare, mâncare și obiecte diverse, devenind de patru ori mai contaminat decât un capac de toaletă. Șervețelele antibacteriene păstrate în torpedou pot rezolva rapid problema.

8. Pensulele de machiaj – risc ascuns pentru piele

Acestea rețin resturi de machiaj, sebum și celule moarte, devenind surse de bacterii care pot provoca iritații și infecții. Spălarea săptămânală cu apă călduță și săpun delicat este obligatorie.

9. Jucăriile pentru animale – focare ignorate

Saliva, murdăria și microbii se acumulează pe jucăriile animalelor de companie. Spălarea lor regulată și alegerea unor materiale ușor de igienizat protejează atât animalul, cât și familia.

10. Întrerupătoarele – mici, dar periculoase

Fiind atinse de nenumărate ori pe zi, întrerupătoarele acumulează bacterii într-un ritm alarmant. Curățarea lor săptămânală durează câteva secunde, dar reduce considerabil riscul de contaminare.

11. Solnița și piperul – pe masa de zi cu zi, dar rareori curățate

Aceste obiecte trec din mână în mână în timpul mesei și sunt adesea ignorate la curățenie. Ștergerea lor cu un dezinfectant după fiecare folosire este o măsură simplă și eficientă.

12. Scurgătorul de vase – umezeală și microbi

Mediul umed și resturile alimentare fac din scurgător un loc ideal pentru bacterii. Spălarea regulată cu apă caldă și detergent previne contaminarea vaselor curate.

13. Suportul pentru periuțe de dinți – pericol lângă chiuvetă

Apa stagnantă și resturile de pastă creează un mediu propice pentru microbi. Curățarea săptămânală cu apă fierbinte și detergent ajută la menținerea igienei orale.