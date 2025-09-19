x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Longevitatea la Hollywood: RMN-ul descoperă boala înaintea simptomelor

Longevitatea la Hollywood: RMN-ul descoperă boala înaintea simptomelor

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   20:00
Longevitatea la Hollywood: RMN-ul descoperă boala înaintea simptomelor

Vedete de la Hollywood, apelează tot mai des la scanările RMN preventive pentru a depista problemele de sănătate înainte ca acestea să devină simptomatice.

Nume celebre, precum Cindy Crawford, Kristin Davis ori surorile Kardashian, folosesc serviciile companiei canadiene Prenuvo, prezentă în SUA, Canada și Australia.

Societatea își deschide, în acest an, prima clinică europeană la Londra și plănuiește extinderea în Elveția, Suedi, dar și în Asia.

Cât costă o investigație ROM completă

Kris Jenner a împărtășit pe Instagram experiența sa cu aceste investigații, menționând că o scanare prin rezonanță magnetică RMN i-a identificat o problemă potențial gravă, subliniind astfel importanța prevenției.

Costul unui examen complet se ridică la 2.499 de dolari, ceea ce limitează accesul majoriății oamenilor.

Țara cu 100.000 de centenari

Interesul crescut pentru prevenție vine într-un context în care numărul persoanelor longevive crește continuu. În septembrie 2025, Japonia a raportat aproape 100.000 de centenari, dintre care 88% sunt femei, indicând rolul esențial al prevenirii și al unui stil de viață sănătos în creșterea duratei vieții, potrirvit stiripesurse.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Hollywood RMN
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri