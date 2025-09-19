Longevitatea la Hollywood: RMN-ul descoperă boala înaintea simptomelor

Nume celebre, precum Cindy Crawford, Kristin Davis ori surorile Kardashian, folosesc serviciile companiei canadiene Prenuvo, prezentă în SUA, Canada și Australia.

Societatea își deschide, în acest an, prima clinică europeană la Londra și plănuiește extinderea în Elveția, Suedi, dar și în Asia.

Cât costă o investigație ROM completă

Kris Jenner a împărtășit pe Instagram experiența sa cu aceste investigații, menționând că o scanare prin rezonanță magnetică RMN i-a identificat o problemă potențial gravă, subliniind astfel importanța prevenției.

Costul unui examen complet se ridică la 2.499 de dolari, ceea ce limitează accesul majoriății oamenilor.

Țara cu 100.000 de centenari

Interesul crescut pentru prevenție vine într-un context în care numărul persoanelor longevive crește continuu. În septembrie 2025, Japonia a raportat aproape 100.000 de centenari, dintre care 88% sunt femei, indicând rolul esențial al prevenirii și al unui stil de viață sănătos în creșterea duratei vieții, potrirvit stiripesurse.ro.