Ce este mai bun pentru sănătate: mierea sau zahărul? Răspunsul experților te poate surprinde

Miere sau zahăr? Adevărul surprinzător despre îndulcitorul pe care îl consideri mai sănătos

Mierea este privită de foarte multe persoane ca o alternativă naturală și mai sănătoasă la zahăr. Deși acest produs apicol conține antioxidanți și alte substanțe benefice, specialiștii atrag atenția că diferențele dintre miere și zahăr nu sunt atât de mari pe cât s-ar putea crede.

Atât mierea, cât și zahărul furnizează organismului carbohidrați și calorii. Consumate în exces, ambele pot contribui la creșterea în greutate și la apariția unor probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul de tip 2 sau bolile cardiovasculare, potrivit Medical News Today.

Cu toate acestea, există câteva diferențe importante care merită analizate înainte de a decide ce alegem pentru îndulcirea cafelei, ceaiului sau deserturilor.

Care sunt principalele diferențe dintre miere și zahăr?

Mierea este alcătuită în principal din apă și două tipuri de zaharuri simple: glucoză și fructoză. Zahărul de masă, cunoscut și sub numele de zaharoză, este format dintr-o combinație de glucoză și fructoză.

Din punct de vedere al gustului, mierea este mai dulce decât zahărul datorită conținutului ridicat de fructoză. Acest lucru înseamnă că, teoretic, este nevoie de o cantitate mai mică pentru a obține același nivel de dulceață.

În plus, mierea trece printr-un proces minim de prelucrare comparativ cu zahărul rafinat, care necesită numeroase etape industriale până ajunge pe rafturile magazinelor.

Beneficiile consumului de miere

Conține antioxidanți și compuși naturali valoroși

Compoziția nutrițională a mierii poate varia în funcție de florile din care albinele colectează nectarul. În general, aceasta conține cantități mici de:

aminoacizi;

enzime;

vitamine;

minerale;

polen;

compuși antioxidanți.

Mierea de culoare mai închisă la culoare tinde să aibă un nivel mai ridicat de antioxidanți decât sortimentele deschise.

Antioxidanții sunt importanți deoarece contribuie la combaterea stresului oxidativ, un proces asociat cu îmbătrânirea și apariția unor boli cronice.

Poate calma tusea

Mai multe studii au sugerat că mierea poate reprezenta un remediu natural eficient pentru calmarea tusei acute la copii. Deși cercetările continuă, rezultatele indică faptul că o cantitate mică de miere administrată înainte de culcare poate reduce frecvența și intensitatea episoadelor de tuse.

Ar putea contribui la reducerea simptomelor alergice

Unele cercetări sugerează că mierea ar putea avea proprietăți anti-alergice. Teoria este că expunerea la cantități mici de polen prezent în miere ar putea ajuta organismul să dezvolte o toleranță mai bună la anumite alergii sezoniere.

Totuși, experții subliniază că sunt necesare studii clinice suplimentare pentru confirmarea acestor efecte.

Poate ajuta la vindecarea rănilor

Mierea medicinală este utilizată în unele tratamente pentru răni și arsuri. Cercetările recente arată că aceasta poate avea proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare care favorizează procesul de vindecare și reduc riscul de infecții locale.

Dezavantajele și riscurile consumului de miere

Are un conținut caloric ridicat

O lingură de miere conține aproximativ 64 de calorii, mai mult decât aceeași cantitate de zahăr, care furnizează aproximativ 50 de calorii.

Deși diferența nu este uriașă, consumul frecvent poate contribui la acumularea kilogramelor în plus.

Nu trebuie oferită copiilor sub un an

Organizația Mondială a Sănătății recomandă evitarea mierii în alimentația copiilor cu vârsta mai mică de 12 luni.

Motivul îl reprezintă riscul apariției botulismului infantil, o afecțiune rară, dar extrem de gravă, provocată de bacterii care pot fi prezente în miere.

Poate crește riscul unor afecțiuni cronice

Chiar dacă este naturală, mierea conține cantități importante de zaharuri. Consumul excesiv poate favoriza:

obezitatea;

diabetul de tip 2;

bolile cardiovasculare;

creșterea nivelului glicemiei.

Beneficiile zahărului

Este mai accesibil și mai ieftin

Zahărul rămâne unul dintre cele mai utilizate ingrediente din lume datorită prețului redus, disponibilității ridicate și termenului lung de valabilitate.

Are mai puține calorii decât mierea

La nivel strict caloric, zahărul conține aproximativ 50 de calorii pe lingură, comparativ cu cele 64 de calorii din miere.

Totuși, deoarece mierea este mai dulce, această diferență poate fi compensată prin folosirea unei cantități mai mici.

Îmbunătățește gustul alimentelor

Pentru mulți oameni, zahărul face alimentele și băuturile mai plăcute la gust, motiv pentru care este utilizat pe scară largă în industria alimentară și în prepararea deserturilor.

Dezavantajele și riscurile zahărului

Favorizează apariția diabetului și a obezității

Consumul excesiv de zahăr este asociat cu un risc crescut de:

diabet de tip 2;

supraponderalitate;

obezitate;

boli cardiovasculare.

Numeroase studii au arătat că dietele bogate în zahăr contribuie la dezvoltarea sindromului metabolic și la creșterea inflamației în organism.

Crește riscul apariției cariilor

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că zahărul alimentar este unul dintre principalii factori care contribuie la apariția cariilor dentare.

Bacteriile din cavitatea bucală folosesc zahărul ca sursă de hrană și produc acizi care atacă smalțul dentar.

Poate afecta microbiomul intestinal

Cercetările recente sugerează că un consum ridicat de zahăr poate reduce diversitatea bacteriilor benefice din intestin.

Dezechilibrele microbiomului au fost asociate cu inflamația cronică și cu numeroase probleme de sănătate.

Cum poți reduce consumul de zahăr și miere

Specialiștii în nutriție recomandă câteva metode simple pentru reducerea aportului de îndulcitori:

Folosește cantități mai mici

Încearcă să reduci treptat cantitatea adăugată în cafea, ceai sau cereale. Chiar și reducerea la jumătate poate face o diferență importantă.

Înlocuiește zahărul din deserturi

În rețetele de prăjituri și produse de patiserie, zahărul poate fi redus cu aproximativ o treime fără modificări majore ale gustului.

Alege fructele pentru un gust dulce natural

Bananele, fructele de pădure, mango sau merele oferă dulceață naturală și furnizează în același timp fibre, vitamine și antioxidanți.

Folosește condimente aromate

Scorțișoara, vanilia, nucșoara sau ghimbirul pot intensifica senzația de dulce fără a adăuga calorii suplimentare.

Citește etichetele produselor

Multe alimente procesate conțin zahăr adăugat în cantități surprinzător de mari. Verificarea etichetelor poate ajuta la reducerea consumului zilnic.

Concluzie: este mierea mai sănătoasă decât zahărul?

Mierea are câteva avantaje față de zahărul rafinat, inclusiv prezența antioxidanților și un grad mai redus de procesare. Cu toate acestea, nu este un aliment lipsit de riscuri și conține în continuare cantități importante de zaharuri și calorii.

În practică, cea mai sănătoasă alegere nu este neapărat înlocuirea completă a zahărului cu miere, ci limitarea consumului ambelor produse. Moderația rămâne cheia unei alimentații echilibrate.

Pentru persoanele care doresc să își controleze greutatea, glicemia sau sănătatea cardiovasculară, reducerea aportului total de îndulcitori este mai importantă decât alegerea dintre miere și zahăr.