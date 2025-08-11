Natura, pe cale de dispariție din viața noastră: Contactul direct a scăzut cu peste 60% în ultimele două secole

Legătura oamenilor cu natura s-a erodat dramatic în ultimele două secole, arată o analiză realizată de profesorul Miles Richardson, de la Universitatea din Derby, și publicată în revista Earth. Din anul 1800 și până astăzi, contactul direct cu mediul natural a scăzut cu peste 60%, un declin vizibil nu doar în comportamentele cotidiene, ci și în felul în care vorbim și scriem despre natură.

Potrivit studiului, cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „floare” apar din ce în ce mai rar în literatură. Între 1800 și 1990, referințele la elemente naturale au înregistrat o scădere de 60,6%, iar în prezent declinul se situează la 52,4%. Această tendință, avertizează cercetătorii, ar putea duce la o „extincție a experienței” — momentul în care generațiile viitoare vor crește complet deconectate de mediul înconjurător.

Printre cauzele principale se numără urbanizarea rapidă, dispariția unor specii și pierderea tradițiilor de interacțiune cu natura. Richardson subliniază că legătura cu mediul este vitală nu doar pentru conservarea biodiversității, ci și pentru sănătatea mintală. „Suntem sclavi în captivitate”, avertizează experții. „Când creierul nu mai are contact cu mediul natural și ochiul nu mai vede spațiu verde, riscul de depresie severă și chiar schizofrenie cu episoade maniacale crește considerabil.”

Cercetarea arată că soluțiile actuale — precum amenajarea de noi parcuri sau spații verzi — nu sunt suficiente. Pentru o schimbare reală ar fi nevoie de măsuri de zece ori mai ambițioase decât extinderile actuale ale zonelor biodiversificate. Specialiștii recomandă ca procesul de reconectare să înceapă din copilărie, prin activități în aer liber și implicarea directă a părinților, potrivit The Guardian.

Există totuși un semn de speranță: după decenii de scădere, folosirea cuvintelor legate de natură în literatură a început să crească, probabil datorită creșterii conștientizării ecologice. Richardson avertizează însă că aceste progrese sunt fragile și nu garantează o reconectare autentică.