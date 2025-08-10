Legătura dintre oboseala cronică și sănătatea intestinelor: Ce spun medicii

Oboseala cronică ar putea avea legătură cu dezechilibrele din intestin

Oboseala, descrisă de Cleveland Clinic ca o „epuizare extremă” ce poate include lipsa motivației, anxietate, depresie și dificultăți de concentrare, este o problemă comună. Aproximativ 13,5% dintre adulții americani au declarat în 2022 că se simt „foarte obosiți sau epuizați” în majoritatea zilelor, conform unui raport al Centrului Național de Statistică a Sănătății.

Printre cauzele mai puțin discutate ale acestei stări se numără sănătatea intestinelor. Potrivit dr. Rabia de Latour, gastroenterolog și șef al secției de endoscopie la NYC Health + Hospitals/Bellevue, legătura dintre sănătatea intestinală și oboseală este un domeniu de cercetare aflat încă în dezvoltare, potrivit Parade.

Dezechilibrul florei intestinale și oboseala: o legătură dovedită

Anumite studii au arătat că disbioza – dezechilibrul microbiomului intestinal – este asociată cu diverse forme de oboseală, inclusiv sindromul oboselii cronice. Dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health din Washington, D.C., subliniază că sănătatea intestinelor influențează direct reglarea energiei.

Microbiomul intestinal joacă un rol-cheie în absorbția nutrienților, producția de neurotransmițători și controlul inflamației. Disbioza poate genera inflamații sistemice, tulburări metabolice și dezechilibre ale serotoninei și dopaminei – toate acestea pot contribui la oboseală.

Pentru o sănătate intestinală optimă, medicii recomandă consumul regulat de probiotice (cum este iaurtul) și alimente antiinflamatoare precum fructele și legumele. Lipsa acestora din dietă poate accentua senzația de epuizare.

Afecțiuni intestinale care pot duce la oboseală

Oboseala cauzată de probleme intestinale este, de regulă, însoțită și de alte simptome: balonare, dureri abdominale, constipație, diaree, schimbări ale apetitului, greață, pierdere în greutate sau sânge în scaun.

Un factor medical important este anemia, mai ales cea cauzată de deficitul de fier. Potrivit dr. de Latour, aceasta poate semnala pierderi de sânge invizibile provocate de tumori sau polipi în tractul gastrointestinal. În astfel de cazuri, se recomandă o endoscopie pentru investigații suplimentare.

Afecțiuni precum boala celiacă, boala inflamatorie intestinală, sindromul de intestin iritabil, gastrita cronică sau suprapopularea bacteriană a intestinului subțire (SIBO) pot duce la oboseală din cauza malabsorbției nutrienților, inflamației cronice sau activării sistemului imunitar.

Când ar trebui să mergi la medic

Dacă oboseala persistă mai mult de două săptămâni și este însoțită de simptome precum anemie, sânge în scaun, modificări ale tranzitului intestinal sau scădere inexplicabilă în greutate, este esențial să consulți un medic. Prezența acestor simptome este deosebit de importantă dacă ai un istoric familial de cancer de colon.

În astfel de cazuri, medicul poate recomanda analize de sânge și, dacă este necesar, o procedură de endoscopie pentru a evalua sănătatea tractului gastrointestinal.