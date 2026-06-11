„A fost o binecuvântare!” Cum a revenit la viața normală un pacient cu cancer de prostată după doar cinci ședințe de radioterapie

Revoluție în tratamentul cancerului de prostată: radioterapia care reduce ședințele de la 20 la doar 5 va fi disponibilă pentru mii de pacienți

Mii de bărbați diagnosticați cu cancer de prostată vor avea acces la o metodă inovatoare de tratament care ar putea transforma modul în care este gestionată una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial. Noua tehnologie, cunoscută sub denumirea de radioterapie stereotactică ablativă (SABR), permite reducerea numărului de ședințe de radioterapie de la 20 la doar cinci, fără a compromite eficiența tratamentului.

Specialiștii consideră că această abordare reprezintă un pas major înainte în oncologie, deoarece utilizează fascicule de radiații extrem de precise, capabile să atace tumora cu o acuratețe ridicată și să protejeze în același timp țesuturile sănătoase din jur, potrivit BBC.

Până acum, SABR era utilizată în principal pentru anumite forme de cancer, precum cele pulmonare sau cerebrale. În premieră, tehnologia va fi disponibilă și pentru pacienții cu cancer de prostată cu risc scăzut și intermediar, în afara studiilor clinice.

Cine poate beneficia de noul tratament

În fiecare an, aproximativ 55.000 de bărbați sunt diagnosticați cu cancer de prostată. Dintre aceștia, aproximativ 17.500 sunt încadrați în categoria de risc scăzut sau intermediar.

Estimările arată că aproximativ 3.500 de pacienți ar putea alege noua metodă de tratament. Numărul relativ redus se explică prin faptul că o parte dintre bărbații diagnosticați cu forme cu evoluție lentă aleg monitorizarea activă în locul tratamentului imediat. În multe cazuri, aceste tumori cresc foarte încet și pot să nu provoace probleme serioase ani la rând.

Totuși, pentru cei care au nevoie de intervenție terapeutică, reducerea numărului de vizite la spital reprezintă un avantaj semnificativ, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic.

Cum funcționează radioterapia SABR

Radioterapia stereotactică ablativă utilizează echipamente moderne care livrează doze foarte mari de radiații direct asupra tumorii, cu o precizie milimetrică. Această tehnologie permite administrarea tratamentului într-un număr mult mai mic de ședințe comparativ cu radioterapia convențională.

Medicii explică faptul că precizia fasciculului de radiații contribuie la reducerea afectării țesuturilor sănătoase și poate diminua apariția efectelor secundare asociate tratamentului oncologic.

Profesorul Peter Johnson, director național pentru cancer, a subliniat că noua metodă nu este potrivită pentru toți pacienții, însă reprezintă o evoluție importantă în lupta împotriva bolii.

Potrivit acestuia, tehnologia permite concentrarea unui fascicul puternic și precis direct asupra celulelor canceroase, limitând în același timp impactul asupra celulelor sănătoase. În plus, faptul că tratamentul necesită cu 15 ședințe mai puțin le oferă pacienților șansa de a reveni mai rapid la activitățile lor obișnuite.

Beneficii importante pentru pacienți și familiile lor

Organizațiile dedicate luptei împotriva cancerului de prostată au salutat introducerea acestei tehnologii. Reprezentanții acestora consideră că accesul la tratamente mai rapide și mai eficiente poate reduce semnificativ povara fizică și emoțională pe care boala o pune asupra pacienților și familiilor lor.

Pe lângă reducerea timpului petrecut în spitale, noua procedură poate contribui la scăderea stresului asociat tratamentelor îndelungate și la îmbunătățirea calității vieții pe durata terapiei.

Experții speră ca în viitor utilizarea radioterapiei SABR să fie extinsă și pentru alte categorii de pacienți. În prezent sunt în desfășurare studii clinice care analizează eficiența metodei și în cazul persoanelor diagnosticate cu forme de cancer de prostată cu risc ridicat.

Povestea unui pacient care a revenit rapid la viața normală

Printre cei care au beneficiat deja de această tehnologie se numără și Edwin Lambert, în vârstă de 70 de ani. El a fost diagnosticat cu cancer de prostată în ianuarie 2025 și a început inițial un tratament hormonal.

Terapia hormonală i-a provocat mai multe efecte secundare, printre care pierderea libidoului, bufeuri, schimbări de dispoziție și o stare accentuată de oboseală.

Ulterior, bărbatul a participat la un studiu clinic în cadrul căruia a primit tratamentul cu radioterapie SABR, direcționat atât asupra prostatei, cât și asupra ganglionilor limfatici din apropiere.

Potrivit mărturiei sale, experiența a fost mult mai ușor de suportat decât tratamentele clasice. El a observat că alți pacienți care urmau radioterapia convențională păreau mult mai afectați din cauza numărului mare de ședințe.

Singurul efect secundar semnificativ resimțit de Lambert a fost nevoia mai frecventă de a urina în timpul și imediat după tratament. Cu toate acestea, la doar cinci săptămâni după încheierea terapiei, el a reușit să participe la o expediție arheologică pe care o planificase de mult timp.

„Acest tratament a fost o adevărată binecuvântare”, a declarat pacientul.