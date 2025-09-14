De ce trebuie să renunți la consumul excesiv de alcool după 60 de ani pentru a-ți proteja memoria

Creierul, un „cont de economii” al sănătății

„Obiceiurile de azi îți modelează creierul de mâine”, subliniază dr. Kevin Sheth, director al Yale Center for Brain and Mind Health. Acesta compară creierul cu un cont bancar: alimentat prin sport și nutriție echilibrată, dar „gol” atunci când este expus viciilor, potrivit Parade.

Împreună cu alți doi neurologi, dr. Sheth avertizează că excesul de alcool distruge celulele nervoase, perturbă conexiunile cerebrale și crește riscul de demență. „Alcoolul este un neurotoxin care, în timp, micșorează și ucide celulele creierului, în special în zonele responsabile de memorie, judecată, personalitate și mișcare”, adaugă dr. Neda Najimi, neurolog la Kaiser Permanente Maryland.

Cele mai grave 5 efecte ale consumului excesiv de alcool asupra memoriei

Micșorarea țesutului cerebral – Alcoolul deshidratează și distruge neuronii, în special în hipocamp, zona-cheie pentru formarea amintirilor. Studiile arată că și 1-2 pahare zilnic pot afecta structura creierului. Perturbarea comunicării neuronale – Alcoolul dereglează neurotransmițătorii, precum glutamatul și GABA, ceea ce îngreunează formarea amintirilor pe termen lung. Reducerea fluxului sanguin cerebral – Consumul cronic îngustează vasele de sânge, lipsind creierul de oxigen și nutrienți esențiali. Deficiențe nutriționale – Alcoolul epuizează rezervele de vitamine, în special vitamina B1 (tiamină), vitală pentru memorie și echilibru. Deficiența severă poate duce la sindromul Wernicke-Korsakoff. Efecte secundare asupra altor organe – Alcoolul afectează ficatul, pancreasul și inima, crescând riscul de accidente vasculare, hipertensiune și diabet – toate asociate cu declinul cognitiv.

Cât înseamnă „prea mult” alcool după 60 de ani?

Conform ghidurilor CDC, consumul excesiv înseamnă:

pentru femei: peste 4 pahare pe zi sau 8 pe săptămână,

pentru bărbați: peste 5 pahare pe zi sau 15 pe săptămână.

Totuși, medicii atrag atenția că odată cu vârsta toleranța scade, iar chiar și 1-2 pahare zilnic pot deveni periculoase pentru sănătatea creierului după 60 de ani.

Semne că bei prea mult

Pierderi de memorie sau episoade de tip „blackout”.

Creșterea toleranței, nevoia de mai mult alcool pentru același efect.

Probleme la muncă sau acasă cauzate de consum.

Schimbări de dispoziție, iritabilitate sau insomnie.

Neglijarea responsabilităților și a hobby-urilor.

Cum poți primi ajutor

Specialiștii recomandă consultarea medicului de familie, care poate orienta către grupuri de sprijin precum Alcoholics Anonymous sau SMART Recovery. În plus, evitarea locurilor unde se consumă alcool în exces sau renunțarea la sticlele „de rezervă” din casă pot fi pași simpli, dar eficienți.

„Alegerea devine mai ușoară atunci când nu ești pus să alegi în fiecare zi. Iar obiceiurile sănătoase acum înseamnă șanse mai mari la o viață lungă și lipsită de boli”, subliniază dr. Daniel Lesley, neurolog la Remo Health.

Reducerea consumului de alcool sau renunțarea completă după 60 de ani este una dintre cele mai bune decizii pentru a-ți proteja memoria și pentru a-ți păstra claritatea mentală.