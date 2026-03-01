Revoluție în cardiologie: Tricoul inteligent care monitorizează inima

Acesta este rezultatul colaborării între British Heart Foundation și Imperial College London și integrează până la 50 de senzori care înregistrează semnalele electrice ale inimii, oferind o monitorizare continuă mult mai lungă decât ECG-urile tradiționale, care funcționează de obicei doar 1–2 zile.

Cum funcționează tricoul

Dispozitivul trimite datele către un sistem de inteligență artificială care analizează ritmul cardiac și semnalează automat medicilor eventualele anomalii. Această metodă ar putea fi deosebit de utilă pentru detectarea afecțiunilor cardiace ereditare, care deseori trec neobservate în timpul testelor de rutină.

„Mult prea multe persoane mor din cauza afecțiunilor cardiace moștenite, care ar putea fi tratate dacă ar fi descoperite la timp”, explică Zachary Whinnett, profesor de cardiologie la Imperial College London. „Sperăm ca tricoul nostru asistat de inteligență artificială să ofere o soluție practică și confortabilă, și să permită monitorizări pe termen mai lung care ar putea îmbunătăți diagnosticul”.

Cine va beneficia de noua tehnologie

Printre beneficiarii potențiali sunt pacienți cu sindromul Brugada, o tulburare periculoasă a ritmului cardiac. Carly Benge, profesoară de 38 de ani din Watford, diagnosticată cu această afecțiune, va participa la testarea prototipului.

Studiul va include 200 de participanți care vor purta tricoul continuu timp de până la trei luni, evaluând eficiența acestuia în detectarea problemelor cardiace grave. Materialul tricoului este confortabil și asemănător echipamentului sportiv, putând fi purtat pe sub haine în timpul activităților zilnice.

Cercetătorii estimează că tehnologia ar putea fi disponibilă pentru utilizare medicală în aproximativ cinci ani, promițând o revoluție în diagnosticarea și prevenția afecțiunilor cardiovasculare, potrivit a1.ro.