Ritmul creierului: În ce moment al zilei înveți cel mai bine?

de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   18:30
Sursa foto: Pexels/Puterea de învățare diferă în funcție de momentul zilei.

Puterea de învățare a creierului variază în funcție de momentul zilei, fiind influențată de molecule precum adenozina, care leagă somnul de plasticitatea neuronală, potrivit unui studiu japonez publicat în octombrie 2025. 

Cercetătorii de la Universitatea Tohoku au folosit optogenetica pe șobolani nocturni pentru a demonstra că stimuli identici declanșează răspunsuri diferite la răsărit față de apus, notează medicool.ro.

Descoperiri cheie din experiment

Fluctuații zilnice

Activitatea neuronală este reglată de adenozină, molecula legată de somn care reglează momentul în care neuronii sunt mai mult sau mai puțin excitabili.

Ritmul circadian

Ciclul de 24 de ore este unul dintre factorii care modelează mediul intern al creierului. Aceste cicluri fiziologice interne apar prin interacțiunea dintre ceasul circadian al corpului și ciclul extern lumină-întuneric.

Rolul crepusculului

La oameni, învățarea atinge maximul la crepuscul. Acesta este perioada de dinaintea răsăritului și după apus. 

 

