România introduce Codul Personal de Sănătate în 2026. Cum va funcționa noua platformă digitală

Sistemul informatic al asigurărilor de sănătate, dezvoltat cu fonduri din PNRR, va fi lansat anul viitor, înlocuind platforma actuală, considerată depășită tehnologic.

"De data aceasta, platforma va interacţiona cu pacientul. Pacientul va putea, pe baza unui cod şi-a unei parole, să acceseze propriul dosar electronic medical. Îşi poate vizualiza serviciile medicale de care a beneficiat", explică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Fiecare pacient va beneficia astfel de un cod personal de sănătate încă de la naștere. Prin autentificare cu parolă se pot vizualiza serviciile medicale primite, programările și rapoartele medicale.

"Pacientul va primi o notificare pe telefon, şi lucrul acesta va constitui un element de validare a consultaţiei, inclusiv a consultaţiei de la distanţă. Pentru reţetele cronice nu mai e nevoie de prezenţa fizică a pacientului decât dacă e absolut necesar", prrecizează Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.

Interfața noului sistem va fi intuitivă, asemănătoare aplicațiilor bancare sau ale clinicilor private. Pacientul își va putea face singur programări la investigații și consultații la medici.

Investiții de peste 1 miliard de lei într-un sistem depășit

Sistemul informatic actual, implementat la începutul anilor 2000 pentru 6.000 de utilizatori, deservește acum peste 70.000 și nu mai face față cerințelor moderne.

„Infrastructura veche de 15-20 de ani și lipsa mentenanței în ultimul deceniu au condus la performanțe scăzute”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Curtea de Conturi a semnalat că, în pofida investițiilor de peste un miliard de lei, platforma este depășită și are probleme de funcționare. Pacienții au fost de multe ori nevoiți să renunțe la programări sau tratamente din cauza deficiențelor tehnice.

Medicii salută schimbarea, subliniind că o platformă eficientă ar reduce birocrația și ar permite o mai bună concentrare pe consultația efectivă a pacientului. „Aplicația trebuie să fie sigură și ușor de folosit, cu acces rapid la programări și informații”, spun utilizatorii, potrivit observatornews.ro.

Noul sistem informatic va fi disponibil pentru asigurații din România începând cu august 2026, marcând un pas major spre digitalizarea serviciilor de sănătate.