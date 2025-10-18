Semnale de alarmă în sănătatea mintală: 5 tulburări psihice cu impact major asupra vieții

În 2021, peste 1,1 miliarde de oameni trăiau cu o tulburare mintală, o creștere semnificativă față de 970 de milioane de persoane în 2019, potrivit OMS.

În România, prevalența tulburărilor mintale și de comportament aproape s-a dublat în cra un deceniu, între 2012-2021, de la 1.566 de cazuri la 100.000 de persoane la 2.890 de cazuri la 100.000 de persoane, respectiv 3 cazuri la fiecare 100 de români, potrivit datelor INS.

Cele mai periculoase boli mintale

Prin boli mintale periculoase se înțeleg situațiile în care tulburările netratate pot reprezenta un pericol pentru persoana afectată, prin risc de suicid sau comportamente autodistructive, și mai rar pentru cei din jur, prin episoade severe de halucinații sau impulsivitate extremă.

Schizofrenie

Este tulburare psihotică severă caracterizată prin halucinații vizuale și auditive, idei delirante, dezorganizarea gândirii și comportamentului, lipsă de interes, declin cognitiv, care pot afecta grav funcționarea socială și fizică.

Totodată, persoanele cu schizofrenie au o speranță de viață cu 9-13 ani mai mică față de media populației.

Circa 23 de milioane de oameni suferă de această tulburare la nivel mondial, adică 1 din 345 de persoane.

Tulburarea de personalitate antisocială

Este caracterizată prin comportamente impulsive, manipulare, violență și ignorarea drepturilor altora. Persoanele cu această tulburare manifestă adesea comportamente riscante, lipsă de respect, lipsa sentimentului de vinovăție, minciuni, agresivitate, violență, păreri rigide, complex de superioritate și probleme legale.

Tulburare bipolară

Este o afecțiune care provoacă schimbări extreme de dispoziție, de la episoade maniacale cu energie și euforie exagerată, la episoade depresive.

Această afecțiune crește riscul de suicid iar speranța de viață este redusă cu circa13 ani.

Se estimează că 1 din 200 de persoane sau 0,5% din populația globală trăiește cu această tulburare. Mulți dintre cei care au tulburare bipolară sunt diagnosticați greșit sau rămân netratați și se confruntă cu discriminare și stigmatizare.

Tulburările legate de consumul de substanțe

Studiile imagistice arată schimbări în zonele creierului implicate în judecată, luarea deciziilor, învățare, memorie și controlul comportamental.

Include abuzul de alcool, droguri și medicamente, care modifică chimia creierului și duc la pierderea controlului asupra consumului. Aceste tulburări au un impact major asupra sănătății și vieții sociale, crescând riscul de supradozare, accidente și comportamente violente.

Depresia majoră

Simptomele afectează viața cotidiană și prezintă un risc crescut de suicid. Acestea persistă cel puțin două săptămâni și includ tristețe profundă, pierderea interesului, probleme de somn, oboseală și gânduri legate de moarte.

Recunoașterea timpurie a acestor simptome și accesul la tratament adecvat sunt esențiale pentru reducerea riscurilor și îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate, notează a1.ro.