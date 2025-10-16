Iată exact ce se întâmplă cu sistemul tău imunitar atunci când reduci consumul de zahăr

Zahărul, dușmanul tăcut al imunității

„Sistemul nostru imunitar nu este un comutator pe care îl pornim doar atunci când avem nevoie de el”, explică Dr. Uma Darji, medic de familie din Carolina de Nord. „El este influențat constant de deciziile noastre zilnice. Când înțelegem cum somnul, alimentația, stresul sau consumul de zahăr ne afectează organismul, putem face alegeri mai bune pentru a deveni mai rezistenți la infecții.”

Specialiștii avertizează că reducerea zahărului adăugat este una dintre cele mai eficiente metode de a susține imunitatea. Chiar dacă la început poate părea dificil, efectele pe termen lung sunt „dulci” pentru sănătate, potrivit Parade.

Cum afectează zahărul sistemul imunitar

„Prea mult zahăr slăbește răspunsul imun”, spune Dr. Raj Dasgupta, medic specialist și consilier medical la Sleepopolis. „Nivelurile ridicate de zahăr îngreunează activitatea globulelor albe, responsabile cu distrugerea agenților patogeni, și favorizează inflamația, care stresează suplimentar sistemul imunitar.”

Un studiu realizat în 2024 a arătat că un consum crescut de zahăr poate reduce numărul de celule T naturale ucigașe – un tip de globule albe care apără organismul de virusuri și chiar de cancer.

Dr. Darji compară aceste celule cu „echipa de apărare a corpului”. Ele patrulează în sânge, identifică și neutralizează agenții patogeni. „Când consumăm prea mult zahăr, această echipă devine mai lentă și mai puțin eficientă. În schimb, reducerea zahărului le face mai vigilente și mai rapide în lupta împotriva infecțiilor.”

Beneficiile reducerii zahărului: de la imunitate la prevenția diabetului

Pe lângă stimularea imunității, reducerea zahărului scade și riscul de diabet de tip 2, o afecțiune care slăbește sistemul imunitar și crește vulnerabilitatea în fața virusurilor respiratorii, inclusiv COVID-19.

Totodată, Dr. Sharon Nachman, specialist în boli infecțioase pediatrice la Spitalul Stony Brook, subliniază că alimentele dulci – precum produsele de patiserie – conțin și grăsimi saturate, care pot afecta imunitatea. „Uneori, reducerea zahărului merge mână în mână cu o alimentație mai echilibrată, somn mai bun și mai multă mișcare – toate acestea sprijinind sistemul imunitar.”

Cât zahăr este prea mult?

Conform Ghidurilor Alimentare pentru Americani, un adult care consumă 2.000 de calorii pe zi ar trebui să limiteze zahărul adăugat la maximum 50 g (12 lingurițe).

Însă Asociația Americană a Inimii (AHA) recomandă un prag și mai strict:

Femei – maximum 25 g (6 lingurițe) de zahăr pe zi;

Bărbați – maximum 36 g (9 lingurițe).

„Persoanele cu diabet, prediabet sau sindrom metabolic ar trebui să reducă și mai mult aceste cantități”, adaugă Dr. Darji.

Cum poți reduce consumul de zahăr: sfaturile medicilor

1. Vizualizează succesul

Dr. Jesus Lizarzaburu recomandă să te motivezi emoțional: „Imaginează-ți cum acest pas te ajută să rămâi sănătos pentru cei dragi – copiii sau nepoții tăi. Schimbarea este mai ușoară când o faci pentru cineva.”

2. Cunoaște-ți obiceiurile

„Fă un jurnal alimentar timp de trei zile”, sugerează Dr. Nachman. „Vezi când și de ce consumi zahăr: la gustări, băuturi sau seara târziu. Apoi schimbă treptat fiecare obicei.”

3. Înlocuiește, nu renunța brusc

„Schimbările mici sunt cheia succesului”, spune Dr. Darji. „Înlocuiește sucurile cu apă minerală și fructe, sau iaurtul cu zahăr cu unul natural și fructe proaspete. În timp, papilele gustative se adaptează, iar pofta de dulce scade.”

Alte obiceiuri care întăresc imunitatea

Reducerea zahărului este doar o piesă din puzzle. Medicii recomandă și:

Menținerea vaccinărilor (gripă, COVID-19, RSV, pneumococ);

Hidratare corectă și alimentație echilibrată;

Somn suficient, care ajută organismul să se refacă.

„Sistemul imunitar are nevoie de timp de odihnă pentru a se reface”, spune Dr. Dasgupta. „Lipsa somnului scade apărarea naturală, în timp ce odihna constantă menține celulele de apărare în alertă.”

Reducerea zahărului nu este doar o alegere pentru siluetă, ci un aliat puternic pentru imunitate. Chiar și schimbările mici – cum ar fi înlocuirea deserturilor procesate cu fructe sau limitarea băuturilor îndulcite – pot aduce beneficii vizibile. În final, un corp mai sănătos începe cu decizii conștiente luate zi de zi.