Dormitul pe burtă îți poate distruge spatele. Care este cea mai bună poziție pentru somn, potrivit fizioterapeuților

De ce dormitul pe burtă este cea mai dăunătoare poziție

Fizioterapeuții atrag atenția că dormitul pe burtă poate afecta grav coloana vertebrală. „Când cineva doarme pe burtă, corpul este forțat într-o postură nenaturală, cu presiuni inegale asupra coloanei și țesuturilor înconjurătoare”, explică dr. Joseph Hribick, specialist în terapie fizică la Lebanon Valley College.

Problemele principale sunt trei: răsucirea gâtului, hiperextensia zonei lombare și compresia nervilor. Pentru a putea respira, capul se rotește într-o parte, ceea ce suprasolicită articulațiile cervicale și poate provoca dureri de gât. În același timp, zona lombară este forțată în extensie, fapt ce poate agrava durerile deja existente, mai ales la persoanele cu hernie de disc sau stenoză spinală, potrivit Parade.

Dr. Andrew J. Bach, medic la Cedars-Sinai Spine Center, avertizează că dormitul constant pe burtă favorizează inflamația articulațiilor coloanei și degenerarea discurilor intervertebrale, ceea ce duce la dureri cronice și rigiditate.

Cum poți scăpa de obiceiul de a dormi pe burtă

Schimbarea poziției de somn nu este ușoară, dar este posibilă. Specialiștii recomandă:

plasarea unei mingi de tenis în buzunarul pijamalei pentru a împiedica întoarcerea inconștientă pe burtă;

folosirea unei perne lungi pentru a dormi pe o parte;

alegerea unei saltele mai ferme pentru susținerea coloanei.

„Această schimbare nu se face peste noapte. Este nevoie de timp și răbdare pentru a crea un nou obicei de somn”, subliniază dr. Hribick.

Care este cea mai bună poziție de somn pentru spate

Potrivit fizioterapeuților, dormitul pe o parte, cu o pernă între genunchi, menține șoldurile și coloana în poziție neutră, reducând riscul de dureri. Totuși, există diferențe între partea dreaptă și partea stângă:

Pe partea dreaptă – reduce sforăitul și simptomele de apnee ușoară, dar poate agrava refluxul gastric.

Pe partea stângă – recomandată persoanelor însărcinate, pentru a favoriza circulația, dar poate accentua refluxul la unele persoane.

Dormitul pe spate nu este complet interzis: menține coloana într-o poziție neutră, dar poate intensifica sforăitul și apneea în somn.

Obiceiul zilnic care previne durerile de spate

Dincolo de poziția de somn, mișcarea zilnică joacă un rol esențial în prevenirea durerilor. „Statul prelungit pe scaun este principalul factor agravant. Recomand ridicarea și mișcarea la fiecare 30 de minute”, spune fizioterapeutul Landon Uetz.

Specialiștii recomandă și exerciții de forță de două-trei ori pe săptămână, cu accent pe antrenarea musculaturii profunde a trunchiului, pentru stabilizarea coloanei. Totodată, este important să asculți semnalele corpului: dacă exercițiile provoacă durere, e nevoie de pauză și reevaluare.

Dormitul pe burtă este cel mai dăunător pentru coloana vertebrală și poate duce la dureri cronice. Cele mai bune opțiuni pentru sănătatea spatelui rămân somnul pe o parte cu pernă între genunchi sau, pentru unele persoane, pe spate. În paralel, mișcarea zilnică și exercițiile de întărire a spatelui sunt „rețeta” completă pentru un somn odihnitor și o coloană sănătoasă.