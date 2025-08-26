x close
Ulciorul la ochi nu este banal! Monica Pop explică ce greșeli fac pacienții

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   13:15
Sursa foto: Shutterstock

Medicul oftalmolog, Monica Pop, atrage atenția asupra ulciorului la ochi, precizând că aplicarea cremelor oftalmice poate agrava această afecțiune.

Deși mulți consideră ulciorul ca pe o problemă minoră, aceasa  spune că numărul cazurilor a crescut semnificativ în ultimii ani, afectând persoane de toate vârstele, de la sugari până la vârstnici.

Ce trebuie să știi despre tratarea ulciorului la ochi

Medicul explică faptul că ulciorul este cauzat de o infecție cu stafilococ, bacterie ce răspunde eficient doar la anumite antibiotice, precum oxacilina.

În schimb, tratamentele incorecte, inclusiv folosirea unguentelor oftalmice, pot bloca canalele de drenaj necesare vindecării, întârziind sau chiar agravând problema.

Dr. Monica Pop insistă că utilizarea cremelor pe ochi este contraindicată și poate împiedica procesul natural de eliminare a infecției.

Avertismentul vine în contextul faptului că mulți pacienți apelează la tratamente nepotrivite, uneori recomandate chiar de medici neavizați în tratarea ulciorului.

Astfel, medicul îndeamnă la o abordare corectă și bine fundamentată pentru prevenirea complicațiilor și accelerarea vindecării, potrivit DC MEDICAL.

