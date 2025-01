Capcanele suplimentelor alimentare: Deschideți bine ochii când poftiți la suplimentele de creștere a libidoului!

Explicațiile (științifice) ne-au venit dinspre Dr. William W. Li, autorul lucrării „Mănâncă și învinge dieta” (Lifestyle, 2024): „Reglementarea necorespunzătoare poate conduce la probleme cum ar fi contaminarea accidentală cu bacterii și fungi.” Detaliat? „Am observat această problemă eu însumi când am acceptat invitația de a face un tur privat al unei fabrici de suplimente alimentare. Părea curată, iar proprietarul și muncitorii vorbeau despre munca lor în mod extrem de profesionist. Am purtat protecții pentru pantofi și plase pentru păr. Când ne îndreptam către o mașină imensă care ambala capsule în sticluțe de plastic, am întrebat despre controlul calității. În timp ce ghidul descria cum compania avea cele mai riguroase standarde din domeniu, am văzut câteva sticluțe pline, dar nesigilate, care au căzut de pe linia de asamblare și s-au lovit de podea, moment în care un tehnician fără mănuși și fără mască le-a ridicat de jos și le-a șters de pantaloni înainte de a le reașeza pe linie pentru a fi sigilate, puse în cutii și expediate clienților!”

Interacțiuni periculoase cu alte medicamente

De ar fi asta totul! „De asemenea - a urmat Dr. Li -, suplimentele pot conține ingrediente ilegale și ascunse, inclusiv produse farmaceutice considerate nesigure pentru administrarea fără rețetă. S-a descoperit că suplimentele de creștere a libidoului vândute pe internet conțin substanțe chimice sintetice neaprobate, asemănătoare cu medicamentele eliberate cu rețetă sildenafil (Viagra) și tadalafil (Cialis), care pot avea interacțiuni periculoase cu alte medicamente. Întrucât nu există o verificare instituțională a ingredientelor din suplimente, produsele dubioase sunt vândute fără nicio restricție. Dacă problemele nu sunt descoperite întâmplător, dezvăluite de un informator sau uneori ca urmare a unei tragedii medicale, nimeni nu se deranjează să verifice.”

Trei cuvinte-cheie

Ideea principală: „Dacă decizi că vrei să folosești suplimente, apelează la producători cunoscuți, fii sceptic față de reclamele care par prea bune ca să fie adevărate și fă-ți temele căutând online informații despre producător. Încearcă să introduci cuvintele-cheie denumirea producătorului, reclamații și avertisment. Vei descoperi repede dacă au avut probleme în trecut sau dacă sunt investigați. De asemenea, poți verifica dacă au fost efectuate și publicate studii clinice privind un anumit supliment sau un ingredient principal. O resursă utilă este motorul de căutare PubMed al Bibliotecii Naționale de Medicină (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Introdu sintagmele denumirea suplimentului și studiu clinic. Dacă au fost publicate studii, citește rezumatul pentru a vedea dacă s-a descoperit că suplimentul este eficient și dacă au existat efecte adverse.”

Verifică eticheta, nu te lăsa îmbătat de denumire!

Tot aici: „Poți căuta studii clinice și folosind www.clinicaltrials.gov, care este o bază de date globală pentru studii umane. Fii atent în special la suplimentele alimentare care promit minuni în ceea ce privește pierderea în greutate. Unele dintre aceste produse sunt de-a dreptul periculoase și conțin ingrediente pe care ar trebui să le eviți fără excepție. Denumirea comercială a suplimentelor se poate schimba, dar ar trebui să verifici întotdeauna eticheta ingredientelor pentru a ști ce conțin.”

