Ceaiuri pentru colesterol: remedii naturale care protejează inima și vasele de sânge

Pe lângă alimentație echilibrată și mișcare, natura ne oferă remedii simple și eficiente: ceaiurile din plante.
Anumite infuzii contribuie la reducerea colesterolului LDL, cresc nivelul colesterolului „bun” (HDL), stimulează ficatul să proceseze mai bine grăsimile și protejează vasele de sânge.
1. Ceai verde
-
Conține catechine și polifenoli care reduc absorbția colesterolului din alimente.
-
Stimulează metabolismul și arde grăsimile.
-
O cană băută dimineața sau după prânz este suficientă pentru efecte benefice.
2. Ceai de anghinare
-
Frunzele de anghinare au compuși activi care scad colesterolul și protejează ficatul.
-
Este recomandat persoanelor cu colesterol mărit sau trigliceride crescute.Citește pe Antena3.roTrei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
-
Se poate consuma 1-2 căni pe zi, după mese.
3. Ceai de păducel
-
Îmbunătățește circulația și elasticitatea vaselor de sânge.
-
Scade nivelul colesterolului LDL și protejează împotriva depunerilor pe artere.
-
Ideal pentru persoanele cu probleme cardiace ușoare.
4. Ceai de turmeric (curcuma)
-
Curcumina are efect antiinflamator și antioxidant.
-
Ajută la reducerea colesterolului total și previne oxidarea LDL (cea mai periculoasă formă).
-
Se poate prepara simplu sau combinat cu ghimbir și lămâie.
5. Ceai de ghimbir
-
Stimulează digestia și metabolismul grăsimilor.
-
Reduce colesterolul rău și îmbunătățește circulația.
-
Are și efect de încălzire, fiind perfect în sezonul rece.
6. Ceai de semințe de in
-
Bogat în omega-3 și fibre solubile, care scad absorbția colesterolului.
-
Poate fi preparat din semințe întregi sau măcinate.
-
Ajută și la reglarea tranzitului intestinal.
7. Ceai de usturoi
-
Usturoiul are efecte recunoscute în scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale.
-
Infuzia poate fi mai greu de acceptat ca gust, dar este foarte eficientă.
-
Se poate îndulci cu miere pentru un plus de savoare.
8. Ceai de rooibos
-
Bogat în antioxidanți care ajută la protejarea arterelor.
-
Nu conține cofeină, deci poate fi consumat seara.
-
Scade colesterolul și stresul oxidativ.
Cum se consumă corect ceaiurile pentru colesterol
-
1-3 căni pe zi, în funcție de plantă.
-
Evită adaosul de zahăr – poți folosi miere sau lămâie.
-
Pentru efecte vizibile, consumul trebuie să fie constant, cel puțin câteva săptămâni.
-
Se combină cu un stil de viață sănătos: dietă bogată în fibre, reducerea grăsimilor animale, mișcare zilnică și hidratare suficientă.
Ceaiurile pentru scăderea colesterolului nu sunt miraculoase de unele singure, dar pot fi un aliat excelent alături de o dietă echilibrată și exercițiu fizic. Ceaiul verde, anghinarea, păducelul, ghimbirul sau turmericul fac parte din cele mai eficiente opțiuni.