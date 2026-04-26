Tinitus: Ce ascunde, de fapt, țiuitul în urechi

Poate fi vorba despre un țiuit, bâzâit, șuierat sau chiar pulsații ritmice, iar pentru unii oameni devine o problemă constantă, care le afectează calitatea vieții.
Ce este, mai exact, tinitusul
Tinitus nu este o boală în sine, ci un simptom. El apare atunci când sistemul auditiv transmite semnale sonore către creier, în absența unui sunet real.
Poate fi temporar (după expunere la zgomot puternic) sau cronic (persistă luni sau ani)
Se estimează că milioane de oameni la nivel global se confruntă cu această problemă, în grade diferite.
Cum se manifestă
Persoanele cu tinitus pot auzi:
- țiuit continuu sau intermitent
- bâzâit
- sunet de „vânt” sau șuierat
- pulsații sincronizate cu ritmul inimii (tinitus pulsatil)
Intensitatea variază de la un disconfort minor până la o problemă severă, care afectează somnul și concentrarea.
Cauze frecvente
Tinitusul poate avea multiple cauze, cele mai comune fiind:
- Expunerea la zgomot puternic
- concerte
- căști la volum ridicat
- medii industriale
Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze.
Pierderea auzului
Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul auditiv se degradează, iar creierul „compensează” prin generarea unor sunete.
Probleme ale urechii
- dopuri de ceară
- infecții
- afecțiuni ale urechii interne
Factori medicali și stil de viață
- stres și anxietate
- tensiune arterială crescută
- anumite medicamente (efecte secundare)
- consum excesiv de cofeină sau alcool
Când trebuie să mergi la medic
Tinitusul devine un semnal de alarmă dacă:
- apare brusc și persistă
- este însoțit de pierderea auzului
- apare doar într-o ureche
- este pulsatil (bate în ritmul inimii)
- îți afectează somnul sau viața de zi cu zi
În aceste cazuri, este recomandat consultul la un medic ORL.
Există tratament?
Nu există un tratament universal care să elimine complet tinitusul, însă există metode eficiente de control:
Terapia sonoră
- sunete de fundal (white noise)
- aplicații sau dispozitive speciale
Terapia cognitiv-comportamentală
Ajută pacientul să gestioneze impactul emoțional al sunetului.
Tratamentul cauzei
Dacă tinitusul este provocat de:
- dop de ceară
- infecție
- hipertensiune
tratarea problemei de bază poate reduce sau elimina simptomul.
Ce poți face acasă
- evită zgomotele puternice
- redu stresul
- limitează cafeaua și alcoolul
- dormi suficient
- folosește sunete ambientale pentru relaxare
Pentru unele persoane, tinitusul poate duce la anxietate, insomnie sau dificultăți de concentrare
De aceea, abordarea trebuie să fie una complexă, nu doar medicală, ci și psihologică.
Tinitusul este o problemă mai frecventă decât pare și poate avea cauze variate, de la zgomot excesiv până la stres sau afecțiuni medicale.
Deși nu există o soluție universală, în multe cazuri simptomele pot fi gestionate eficient. Important este să nu ignori semnalele corpului și să ceri ajutor atunci când disconfortul persistă.