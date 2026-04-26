x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Tinitus: Ce ascunde, de fapt, țiuitul în urechi

Tinitus: Ce ascunde, de fapt, țiuitul în urechi

de Andreea Tiron    |    26 Apr 2026   •   08:40
Tinitus: Ce ascunde, de fapt, țiuitul în urechi
Sursa foto: Ce este tinitusul și cum îl poți controla

Tinitusul (numit frecvent „țiuit în urechi”) este o afecțiune în care o persoană percepe sunete fără o sursă externă reală.

Poate fi vorba despre un țiuit, bâzâit, șuierat sau chiar pulsații ritmice, iar pentru unii oameni devine o problemă constantă, care le afectează calitatea vieții.

Ce este, mai exact, tinitusul

Tinitus nu este o boală în sine, ci un simptom. El apare atunci când sistemul auditiv transmite semnale sonore către creier, în absența unui sunet real.

Poate fi temporar (după expunere la zgomot puternic) sau cronic (persistă luni sau ani)

Se estimează că milioane de oameni la nivel global se confruntă cu această problemă, în grade diferite.

Cum se manifestă

Persoanele cu tinitus pot auzi:

  • țiuit continuu sau intermitent
  • bâzâit
  • sunet de „vânt” sau șuierat
  • pulsații sincronizate cu ritmul inimii (tinitus pulsatil)

Intensitatea variază de la un disconfort minor până la o problemă severă, care afectează somnul și concentrarea.

Cauze frecvente

Tinitusul poate avea multiple cauze, cele mai comune fiind:

  • Expunerea la zgomot puternic
  • concerte
  • căști la volum ridicat
  • medii industriale

Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze.

Pierderea auzului

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul auditiv se degradează, iar creierul „compensează” prin generarea unor sunete.

Probleme ale urechii

  • dopuri de ceară
  • infecții
  • afecțiuni ale urechii interne

Factori medicali și stil de viață

  • stres și anxietate
  • tensiune arterială crescută
  • anumite medicamente (efecte secundare)
  • consum excesiv de cofeină sau alcool

Când trebuie să mergi la medic

Tinitusul devine un semnal de alarmă dacă:

  • apare brusc și persistă
  • este însoțit de pierderea auzului
  • apare doar într-o ureche
  • este pulsatil (bate în ritmul inimii)
  • îți afectează somnul sau viața de zi cu zi

În aceste cazuri, este recomandat consultul la un medic ORL.

Există tratament?

Nu există un tratament universal care să elimine complet tinitusul, însă există metode eficiente de control:

Terapia sonoră

  • sunete de fundal (white noise)
  • aplicații sau dispozitive speciale

Terapia cognitiv-comportamentală

Ajută pacientul să gestioneze impactul emoțional al sunetului.

Tratamentul cauzei

Dacă tinitusul este provocat de:

  • dop de ceară
  • infecție
  • hipertensiune

tratarea problemei de bază poate reduce sau elimina simptomul.

Ce poți face acasă

  • evită zgomotele puternice
  • redu stresul
  • limitează cafeaua și alcoolul
  • dormi suficient
  • folosește sunete ambientale pentru relaxare

Pentru unele persoane, tinitusul poate duce la anxietate, insomnie sau dificultăți de concentrare

De aceea, abordarea trebuie să fie una complexă, nu doar medicală, ci și psihologică.

Tinitusul este o problemă mai frecventă decât pare și poate avea cauze variate, de la zgomot excesiv până la stres sau afecțiuni medicale.

Deși nu există o soluție universală, în multe cazuri simptomele pot fi gestionate eficient. Important este să nu ignori semnalele corpului și să ceri ajutor atunci când disconfortul persistă.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: tinitus
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri