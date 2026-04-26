Tinitus: Ce ascunde, de fapt, țiuitul în urechi

Poate fi vorba despre un țiuit, bâzâit, șuierat sau chiar pulsații ritmice, iar pentru unii oameni devine o problemă constantă, care le afectează calitatea vieții.

Ce este, mai exact, tinitusul

Tinitus nu este o boală în sine, ci un simptom. El apare atunci când sistemul auditiv transmite semnale sonore către creier, în absența unui sunet real.

Poate fi temporar (după expunere la zgomot puternic) sau cronic (persistă luni sau ani)

Se estimează că milioane de oameni la nivel global se confruntă cu această problemă, în grade diferite.

Cum se manifestă

Persoanele cu tinitus pot auzi:

țiuit continuu sau intermitent

bâzâit

sunet de „vânt” sau șuierat

pulsații sincronizate cu ritmul inimii (tinitus pulsatil)

Intensitatea variază de la un disconfort minor până la o problemă severă, care afectează somnul și concentrarea.

Cauze frecvente

Tinitusul poate avea multiple cauze, cele mai comune fiind:

Expunerea la zgomot puternic

concerte

căști la volum ridicat

medii industriale

Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze.

Pierderea auzului

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul auditiv se degradează, iar creierul „compensează” prin generarea unor sunete.

Probleme ale urechii

dopuri de ceară

infecții

afecțiuni ale urechii interne

Factori medicali și stil de viață

stres și anxietate

tensiune arterială crescută

anumite medicamente (efecte secundare)

consum excesiv de cofeină sau alcool

Când trebuie să mergi la medic

Tinitusul devine un semnal de alarmă dacă:

apare brusc și persistă

este însoțit de pierderea auzului

apare doar într-o ureche

este pulsatil (bate în ritmul inimii)

îți afectează somnul sau viața de zi cu zi

În aceste cazuri, este recomandat consultul la un medic ORL.

Există tratament?

Nu există un tratament universal care să elimine complet tinitusul, însă există metode eficiente de control:

Terapia sonoră

sunete de fundal (white noise)

aplicații sau dispozitive speciale

Terapia cognitiv-comportamentală

Ajută pacientul să gestioneze impactul emoțional al sunetului.

Tratamentul cauzei

Dacă tinitusul este provocat de:

dop de ceară

infecție

hipertensiune

tratarea problemei de bază poate reduce sau elimina simptomul.

Ce poți face acasă

evită zgomotele puternice

redu stresul

limitează cafeaua și alcoolul

dormi suficient

folosește sunete ambientale pentru relaxare

Pentru unele persoane, tinitusul poate duce la anxietate, insomnie sau dificultăți de concentrare

De aceea, abordarea trebuie să fie una complexă, nu doar medicală, ci și psihologică.

Tinitusul este o problemă mai frecventă decât pare și poate avea cauze variate, de la zgomot excesiv până la stres sau afecțiuni medicale.

Deși nu există o soluție universală, în multe cazuri simptomele pot fi gestionate eficient. Important este să nu ignori semnalele corpului și să ceri ajutor atunci când disconfortul persistă.