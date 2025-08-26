5 pași care te ajută să îți schimbi starea de spirit în 90 de secunde

Uneori, purtăm greutatea stărilor noastre de spirit pe stradă, acasă sau la serviciu. Acest lucru face ca autoreglarea emoțională să fie deosebit de importantă în leadership, îngrijire și în contexte sociale. Starea ta de spirit nu te afectează doar pe tine; îi afectează pe toți cei din jurul tău. Dar partea cea mai bună? O poți schimba în doar 90 de secunde.

Starea de spirit este contagioasă

Cercetările privind transmiterea stărilor emorționale arată că acestea sunt „prinse” de ceilalți în câteva secunde, adesea fără conștientizarea lor. Prin urmare, starea ta de spirit este contagioasă. Aceasta înseamnă că starea ta emoțională poate influența tonul unei întâlniri, al unei conversații sau chiar al unei întregi echipe înainte ca tu să spui măcar un singur cuvânt.

Imaginează-ți o întâlnire de echipă în care managerul intră vizibil stresat - vorbind repede, încruntându-se și părând nerăbdător. Chiar dacă echipa se simțea neutră sau pozitivă înainte, starea de spirit se poate schimba rapid. Membrii echipei ar putea deveni tensionați, vorbesc mai puțin și se simt anxioși, chiar dacă subiectul întâlnirii nu este stresant. Acest lucru poate duce la reducerea colaborării și a creativității.

Pe de altă parte, dacă managerul intră cu o atitudine calmă și optimistă - zâmbind, stabilind contact vizual și arătând apreciere, este probabil ca ceilalți să reflecte acea energie. Oamenii se pot simți mai deschiși, implicați și motivați, ceea ce duce la o întâlnire mai productivă și pozitivă.

Cum îți schimbi emoțiile în 90 de secunde

Neurocercetătoarea Jill Bolte Taylor a remarcat faimoasa remarcă conform căreia durata de viață chimică a unei emoții în corp este de circa 90 de secunde. După aceea, gândurile tale sunt cele care o mențin vie. Schimbarea rapidă a concentrării poate întrerupe emoțiile negative. Aceasta înseamnă că îți poți schimba intenționat starea de spirit în mai puțin de două minute - dacă știi cum.

Iată o modalitate simplă, susținută științific, de a-ți reseta starea emoțională înainte de a intra în orice încăpere:

1. Ia o pauză și respiră adânc (20 de secunde). Oprește-te din ceea ce faci. Respiră adânc de trei până la cinci ori. Inspiră de patru ori, ține respirația de patru ori, expiră de șase ori. Aceasta activează sistemul nervos parasimpatic, sistemul care ajută la relaxarea corpului după stres și susține funcții esențiale, precum digestia. Concentrează-te pe schimbările fiziologice: creșterea oxigenului poate reduce cortizolul, care este legat de stres.

2. Denumește sentimentul (10 secunde). Etichetează-ți emoția actuală: „Sunt anxios”, „Mă simt grăbit”, „Mă simt frustrat”. Numirea acesteia îi reduce intensitatea și îți oferă putere asupra ei.

3. Alege starea de spirit (20 de secunde). Întreabă-te: „Cum vreau să mă simt când intru?” Alege un cuvânt - calm, încrezător, deschis, vesel. Spune-l cu voce tare sau în minte, apoi revendică-l.

4. Vizualizează schimbarea (20 de secunde). Imaginează-te intrând în cameră cu starea de spirit aleasă. Imaginează-ți postura, tonul, energia ta. Lasă imaginea să se așeze.

5. Zâmbește sau mișcă-te (20 de secunde). Zâmbește ușor sau fă o resetare fizică rapidă. Rotește-ți umerii, întinde-te, scutură tensiunea. Concentrează-te asupra corpului tău și amintește-ți să respiri. Mișcarea întărește schimbarea emoțională, potrivit psychologytoday.com.

Unde funcționează acest lucru

Înainte de o întâlnire: Setează tonul pentru colaborare.

Acasă: Trece de la stresul de la locul de muncă la prezența în familie.

Evenimente sociale: Înlocuiește emoțiile cu curiozitate sau căldură. Nu vrem să târăm în noi stări de spirit reziduale care nu au nicio legătură cu situația sau publicul actual. Fii prezent. Dă tot ce ai mai bun.

Nu ai nevoie de ore întregi de meditație sau terapie pentru a-ți schimba starea de spirit. Nu trebuie să o complici. Ai nevoie doar de 90 de secunde și de intenție. Energia pe care o aduci într-o cameră contează, așa că nu-ți pune sare pe propriilerăni sau pe ale altcuiva. Ai mai mult control decât crezi.

