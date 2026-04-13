5 trucuri care te ajută să înțelegi cine ești cu adevărat

Dacă nu știm cine suntem cu adevărat, anu vom ști cum să ne creăm o viață care să ne servească cel mai bine. Nu vom putea stabili limite sau să creăm priorități care să ne susțină. Este mai greu să ne acceptăm dacă nu ne cunoaștem pe noi înșine. Poate fi intimidant să încerci să afli cine ești cu adevărat.

Iată cinci trucuri care dezvăluie cine ești cu adevărat, chiar și părțile pe care le ții ascunse:

Truc psihologic nr. 1: Vezi-te cum te vede altcineva

Cu toții petrecem prea mult timp în mintea altor oameni, încercând să ne dăm seama ce cred despre noi și ce i-ar face să ne placă mai mult. A ști ce gândesc ne face să ne simțim mai în siguranță. Cu toate acestea, atunci când ne privim prin ochii lor, tot ce învățăm este cine sunt ei, nu cine suntem noi.

Pentru a afla cine ești, trebuie să petreci timp în propria ta minte. Când ești cu altcineva, întreabă-te ce crezi despre ei și ce spun. Acordă atenție opiniilor tale despre situație. Observă-ți sentimentele și reacțiile. Aceste informații te vor ajuta să-ți dai seama cine ești cu adevărat. Rămâi în mintea ta.

Truc psihologic nr. 2: Imaginează-te în afara cercului tău cotidian

Studiile au arătat că valorile noastre sunt cele mai importante pentru noi. Valorile nu sunt oameni sau lucruri, ci sentimente, experiențe și concepte - compasiunea, călătoriile și succesul sunt toate valori. Valorile noastre fac ca trezirea să merite dimineața. Ne motivează să facem lucruri dificile. Valorile noastre creează o imagine profundă a ceea ce suntem.

Pentru a-ți identifica valorile, răspunde la aceste 3 întrebări și vizualizează-te în afara influenței cercului tău social:

Dacă ți s-ar da 100 de dolari să faci ce vrei cu ei, ce ai face cu ei? Dacă ar fi 5.000 de dolari? Dacă ar fi 100.000 de dolari? Acordă-ți timp să-ți dai seama cum ai cheltui fiecare dolar.

Dacă ți-ar mai rămâne o săptămână de trăit, cum ai cheltui-o? Dacă ți-ar mai rămâne o lună? Dacă ți-ar mai rămâne un an? Fii specific.

Dacă un duh ți-ar îndeplini o dorință, care ar fi aceea? Două dorințe? Trei dorințe? Imaginația ta este limita.

Ce dezvăluie răspunsurile tale despre valorile tale? Dacă ai pune cei 100.000 de dolari în bancă sau ai cere unui duh un număr infinit de dorințe, probabil că apreciezi siguranța și securitatea. Dacă ți-ai petrecut ultimul an călătorind, s-ar putea să apreciezi noutatea și învățarea. Dacă donezi cei 100.000 de dolari, s-ar putea să apreciezi generozitatea sau justiția socială.

Truc psihologic nr. 3: Renunță la păreri de rău

Avem tendința să ne cerem scuze atunci când nu am făcut nimic greșit. În mod similar, încercăm să nu deranjăm pe nimeni sau să stăm în calea nimănui. Cu alte cuvinte, nu ne ocupăm spațiul. Ne facem mai mici pentru că credem că spațiul altor oameni este mai important decât al nostru. Trebuie să oprim asta; nu putem afla cine suntem dacă nu ne manifestăm pe deplin în propriile noastre vieți.

Când încetezi să-ți ceri scuze excesiv, vei simți diferența. Vei simți cum îți ocupi spațiul. Când îți ocupi spațiul și presupui că valorezi la fel de mult ca ceilalți, îți oferi spațiul necesar pentru a descoperi ce îți place cu adevărat, ce te face să te simți bine și ce te face să te simți important. Îți acorzi spațiu pentru a descoperi cine ești cu adevărat.

Truc psihologic nr. 4: Privește-ți relațiile cu sinceritate

Un studiu a sugerat că modul în care ne raportăm la oameni spune multe despre noi. Avem tendința de a avea relații profunde sau sunt acestea mai degrabă superficiale? Persoanele cu care ne înconjurăm sunt o altă sursă utilă de informații. Dacă ai tendința de a avea relații predominant superficiale, probabil că nu te simți bine cu tine însuți și presupui că nici cealaltă persoană nu se va simți bine cu tine dacă dezvălui ceva profund. Sau pur și simplu nu ai încredere că ceilalți vor fi amabili cu orice aspecte vulnerabile pe care le-ai putea dezvălui.

Dacă ai prieteni predominant nevoiași, s-ar putea să te simți cel mai valoros atunci când ești nevoie. Dacă ai un grup divers de prieteni, s-ar putea să ai multe interese și/sau să te plictisești ușor. Dacă prietenii tăi tind să fie amabili, este probabil să fii și tu amabil.

Truc psihologic nr. 5: Stai cu tine însuți (fără zgomot, fără intervenție)

Majoritatea dintre noi suntem groaznici la asta. Lumea noastră este atât de aglomerată și plină de distrageri, încât pur și simplu nu avem timp sau interes să petrecem timp real, de calitate, cu noi înșine. Sună plictisitor și nu suficient de productiv. Iată care e treaba: dă roade.

A ști cine ești cu adevărat te poate ajuta să te înțelegi, să te accepți, să te motivezi și să ai compasiune pentru tine. Te ajută să devii cine vrei să fii. Fă-ți timp. Planifică să petreci ceva timp în fiecare săptămână făcând o formă de autoreflecție: scrie un jurnal, notează câteva lucruri pentru care ești recunoscător, mergi la terapie, alege un caiet de lucru pentru a lucra, meditează sau scrie-ți o scrisoare peste 10 sau 20 de ani sau ție însuți când erai copil, notează yourtango.com.

Toate aceste trucuri te pot ajuta să te înțelegi mai bine. Niciunul dintre ele nu este complicat, dar necesită efort. Alege unul - sau pe toate! - dintre ele pentru a le încerca săptămâna aceasta. Meriți să te cunoști mai bine.

