Povestea unei femei care a trecut prin moarte clinică: „Acum privesc înapoi și totul e atât de clar"

Brianna Lafferty are 33 de ani și locuiește în Statele Unite. Ea suferă de o afecțiune care îi afectează grav calitatea vieții.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Aceasta a fost diagnosticată cu mioclonus distonie, o boală neurologică rară caracterizată prin spasme musculare și contracții involuntare. Aceste simptome îi induce oboseli cronice și insomnii severe.

În ultimele zile înainte de episodul critic, Brianna nu reușise să doarmă mai mult de câteva secunde, iar corpul ei părea să cedeze complet.

Experiența de dincolo de moarte

Ea s-a afla în moarte clinică timp de 8 minute, determinându-i pe medici să declare deces clinic.

Însă femeia a revenit la viață și a povestit că și-a văzut sufletul ridicându-se deasupra corpului și a pășit într-un spațiu întunecat, unde nu exista timp.

„Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită. Când am acceptat, am simțit o liniște deplină. Era un întuneric total, dar nu înfricoșător, eliberator”, a povestit Brianna.

Această experiență a fost pentru ea o revelație. „Moartea este o iluzie pentru că sufletul nostru nu moare. Conștiința rămâne vie iar ființa noastră doar se transformă. Am observat că acolo gândurile creează realitatea, dar cu un timp de întârziere, o binecuvântare care îți oferă șansa de a transforma negativul în pozitiv.”

O nouă perspectivă asupra vieții și suferinței

După această experiență, Brianna are o înțelegere mai profundă asupra propriei suferințe. Ea consideră că fiecare încercare din viață are un sens și un scop.

„Acum privesc înapoi și totul e atât de clar. Înțeleg de ce am trecut prin boală și prin suferințe. Totul s-a întâmplat pentru a învăța ceva. Astăzi nu mă mai las copleșită de furie sau frustrare când se întâmplă lucruri rele. Accept și merg cu fluxul vieții, cu recunoștință”, spune Brianna.

Ea vorbește și despre puterea gândurilor și emoțiilor în modelarea realității personale: „Conștiința noastră are puterea de a schimba realitatea. Știind asta, aleg să trăiesc într-o stare de recunoștință și liniște.”

Boala care a dus la momentul critic

Mioclonus distonia este o afecțiune neurologică rară, caracterizată prin mișcări involuntare bruște, durere cronică și tulburări severe de somn. Rezistența la tratamente face ca mulți pacienți să ajungă în situații dificile, cu un impact major asupra vieții cotidiene.

În cazul Briannei, insomnia extremă a atins un punct critic, fiind incapabilă să doarmă mai mult de un minut timp de patru zile. Epuizarea a provocat cedarea organismului și momentul în care a fost declarată moartă clinic, potrivit spynews.ro.

Experiența ei reprezintă o mărturie despre posibilitatea unei existențe a conștiinței dincolo de moarte și oferă o perspectivă complexă asupra modului în care oamenii pot înțelege suferința și viața.