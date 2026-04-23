Cum să alungi frica de necunoscut ? Secretul unei minți mai calme în vremuri incerte

Specialiștii în neuroștiințe și psihologie explică însă că această reacție nu este întâmplătoare, ci rezultatul modului în care creierul uman a evoluat.

De ce asociem incertitudinea cu pericolul?

Creierul este programat să reducă imprevizibilitatea și să economisească energie, bazându-se pe tipare și rutine. În fața ambiguității, acesta depune un efort suplimentar pentru a analiza și anticipa, ceea ce poate genera disconfort.

Studiile arată că incertitudinea poate fi percepută ca fiind mai stresantă decât un rezultat negativ sigur. De exemplu, participanții la experimente au raportat niveluri mai ridicate de anxietate atunci când nu știau dacă vor primi un stimul neplăcut, comparativ cu situațiile în care rezultatul era cert.

Această reacție are rădăcini evolutive. Pentru strămoșii noștri, presupunerea celui mai rău scenariu putea însemna supraviețuirea. În prezent, însă, acest mecanism poate duce la exagerarea riscurilor și la ignorarea oportunităților.

Efectele asupra gândirii și comportamentului

În fața incertitudinii, oamenii tind să simplifice realitatea, să tragă concluzii rapide și să caute explicații clare, chiar și atunci când acestea sunt incomplete. În unele cazuri, acest tip de gândire poate favoriza anxietatea sau chiar aderarea la teorii conspiraționiste, care oferă o iluzie de control.

Specialiștii subliniază însă că flexibilitatea mentală – capacitatea de a accepta ambiguitatea – este esențială pentru creativitate, adaptabilitate și luarea deciziilor.

Cum poate fi schimbată perspectiva?

Un prim pas este cultivarea curiozității. În locul reacțiilor rapide și defensive, întrebările deschise – „ce nu știu încă?” – pot ajuta la extinderea perspectivei.

Experții dau ca exemplu domenii, precum sporturile de performanță sau mediile competitive, unde succesul depinde mai puțin de controlul absolut și mai mult de capacitatea de adaptare la situații neprevăzute.

În viața de zi cu zi, această abordare presupune:

expunerea la perspective diferite;

evitarea concluziilor pripite;

selectarea atentă a informațiilor, în special într-un context dominat de dezinformare.

Rolul reglării emoționale

Incertitudinea declanșează reacții de stres care pot afecta judecata. Tehnici precum respirația controlată, exercițiile fizice sau practicile de tip mindfulness pot contribui la stabilizarea acestor reacții și la menținerea clarității mentale.

Specialiștii subliniază că nu este vorba despre ignorarea emoțiilor negative, ci despre utilizarea lor ca semnale utile, fără a le permite să domine comportamentul.

Echilibrul între pesimism și optimism

Creierul uman este predispus atât la atitudine negativă, cât și la optimism nerealist. Navigarea eficientă prin incertitudine presupune un echilibru între aceste două tendințe: evitarea catastrofizării, dar și a așteptărilor nerealiste.

Incertitudinea nu poate fi eliminată, însă modul în care este interpretată poate fi ajustat. Dezvoltarea capacității de a tolera ambiguitatea și de a rămâne deschis la mai multe scenarii reprezintă una dintre cele mai importante abilități cognitive în societatea actuală.

Potrivit specialiștilor, această schimbare de perspectivă nu doar că reduce anxietatea, ci deschide și drumul către oportunități, învățare și adaptare, notează theguardian.com.