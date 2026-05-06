Insomnia și soluțiile alternative: Cât de eficientă este acupresura

Printre acestea se numără acupresura, o tehnică utilizată de secole în medicina tradițională chineză, care presupune stimularea unor puncte specifice de pe corp pentru a favoriza starea de calm.

Limitările medicamentelor

Studiile recente arată că privarea de somn nu mai este doar o neplăcere temporară, ci un factor de risc asociat cu afecțiuni cronice, tulburări cognitive și scăderea calității generale a vieții.

În acest context, tot mai mulți oameni caută alternative la tratamentele clasice.

Medicamentele utilizate frecvent în tratarea insomniei pot fi eficiente pe termen scurt, însă nu sunt lipsite de efecte secundare. Acestea includ somnolență diurnă, amețeli, tulburări cognitive și, în unele cazuri, risc de dependență.

Din acest motiv, medicii recomandă adesea abordări complementare, în special pentru pacienții care caută soluții pe termen lung sau nu tolerează medicamentele.

Cum funcționează acupresura

Acupresura se bazează pe conceptul de „Qi” (energie vitală), care, potrivit practicilor tradiționale chineze, circulă prin corp prin canale numite meridiane. Blocajele acestui flux ar putea fi asociate cu diverse dezechilibre, inclusiv tulburări de somn.

Prin aplicarea unei presiuni ușoare și constante asupra unor puncte specifice, metoda este considerată de susținători o modalitate de relaxare și restabilire a echilibrului general al organismului.

Principalele puncte asociate cu somnul

Printre cele mai des menționate puncte utilizate în acupresură pentru îmbunătățirea somnului sunt:

An Mian – situat în zona din spatele urechilor, asociat cu reducerea insomniei și a anxietății

– situat în zona din spatele urechilor, asociat cu reducerea insomniei și a anxietății HT7 (Shen Men) – localizat la încheietura mâinii, legat de calmarea mentală și reducerea stresului

– localizat la încheietura mâinii, legat de calmarea mentală și reducerea stresului SP6 (San Yin Jiao) – pe partea interioară a piciorului, utilizat în terapii pentru echilibru general și somn

– pe partea interioară a piciorului, utilizat în terapii pentru echilibru general și somn LV3 (Tai Chong) – între degetele piciorului, asociat cu relaxarea și reducerea tensiunii

– între degetele piciorului, asociat cu relaxarea și reducerea tensiunii KD3 (Taixi) – în zona gleznei, corelat în unele studii cu îmbunătățirea somnului și a tensiunii arteriale

– în zona gleznei, corelat în unele studii cu îmbunătățirea somnului și a tensiunii arteriale Yin Tang – între sprâncene, utilizat pentru calmarea anxietății și inducerea relaxării

Deși există cercetări care sugerează efecte pozitive asupra somnului, majoritatea datelor provin din studii limitate sau din cercetări care vizează mai degrabă acupunctura decât acupresura propriu-zisă.

Analize recente indică posibile beneficii în anumite contexte clinice, însă cercetătorii subliniază că este nevoie de studii mai ample și standardizate pentru a confirma eficiența metodei.

Specialiștii atrag astfel atenția că acupresura nu trebuie privită ca o alternativă exclusivă la tratamentele medicale, ci mai degrabă ca o metodă complementară, integrată în rutina de igienă a somnului, alături de obiceiuri precum program regulat de odihnă, reducerea expunerii la ecrane și gestionarea stresului, potrivit dcmedical.ro.