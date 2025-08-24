Metoda cea mai eficientă împotriva insomniei. Cum să reușești să dormi în fiecare noapte

O meta-analiză a 30 de studii clinice controlate, publicată în Sleep and Biological Rhythms, a arătat că parcticarea yoga în mod regulat este asociată cu un somn mai bun decât mersul pe jos, antrenamentele de rezistență, exercițiile combinate, exercițiile aerobice sau exercițiile tradiționale chinezești, cum ar fi qi gong și tai chi.

Studiile incluse în analiză au provenit din peste 20 de țări și au implicat circa 2.500 de participanți cu tulburări de somn din toate grupele de vârstă.

Cât timp să practici yoga

Când cercetătorii de la Universitatea de Sport Harbin din China au analizat cifrele, au descoperit că practicarea yoga timp de mai puțin de 30 de minute, de două ori pe săptămână, a fost cel mai bun antidot pentru insomnie.

Mersul pe jos a fost următoarea cea mai bună formă de activitate fizică, urmată de exercițiile de rezistență. Rezultate pozitive au fost observate în doar 8 până la 10 săptămâni.

O meta-analiză anterioră, din 2023, a constatat că exercițiile aerobice sau exercițiile de intensitate medie de trei ori pe săptămână sunt cea mai eficientă modalitate de a îmbunătăți calitatea somnului.

Unul dintre studiile incluse în studiul recent a constatat însă că yoga a avut efecte mai puternice asupra rezultatelor somnului decât alte tipuri de exerciții.

Intensitatea exercițiilor yoga poate varia în funcție de tehnica utilizată. Poate că aceste diferențe în practică pot explica de ce rezultatele diferă de la un studiu la altul.

De ce yoga ajută la inducerea somnului

Ultima meta-analiză nu poate explica de ce yoga poate fi benefică pentru somn, dar există mai multe posibilități.

Yoga nu numai că poate crește ritmul cardiac și poate împinge mușchii, dar poate și regla respirația. Porivit cercetărilor, controlul respirației poate activa sistemul nervos parasimpatic, care este implicat în „odihnă și digestie”.

Unele studii sugerează că yoga reglează tiparele de activitate a undelor cerebrale, ceea ce ar putea promova un somn mai profund.

Deși dovezile solide sugerează că exercițiile fizice în general sunt benefice pentru somn, studiile care compară exerciții specifice și efectele lor pe termen lung sunt insuficiente.

„Trebuie să se acorde atenție interpretării rezultatelor studiilor privind tulburările de somn, având în vedere numărul limitat de studii incluse și caracteristicile unice ale oamenilor cu tulburări de somn”, avertizează cercetătorii de la Universitatea de Sport Harbin.

Corpurile și creierele noastre sunt diferite și nu există o soluție universală pentru insomnie sau alte tulburări de somn, potrivit sciencealert.com.



