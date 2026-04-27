Psihologia culorilor: 7 trăsături de personalitate ale oamenilor care preferă rozul

Potrivit specialistei în psihologia culorilor Michelle Lewis, alegerile cromatice nu sunt întâmplătoare, ele pot reflecta tipare emoționale, comportamente și felul în care oamenii interacționează cu mediul înconjurător.

„Preferința de culoare nu este aleatorie. Ea reflectă stări emoționale, contexte în care ne simțim confortabil și modul în care suntem programați să reacționăm la lume”, explică aceasta.

Studiile recente din psihologie susțin parțial această idee. Cercetări publicate în literatura de specialitate au arătat că pot exista asocieri între preferințele cromatice și anumite trăsături de personalitate, deși specialiștii subliniază că acestea nu oferă o imagine completă asupra individului.

Ce spune psihologia culorilor?

Psihologia culorilor analizează modul în care nuanțele influențează emoțiile și reacțiile fiziologice ale oamenilor, de la nivelul de stres până la concentrare sau starea de spirit. În acest context, fiecare culoare poate declanșa răspunsuri diferite în organism.

Culoarea roz este adesea asociat cu calmul și confortul emoțional, fiind utilizat uneori în spații destinate relaxării.

Personalitatea iubitorilor de roz

În cazul persoanelor care declară rozul ca fiind culoarea preferată, experții în domeniu identifică mai multe trăsături recurente:

1. Empatie ridicată

Iubitorii de roz tind să fie persoane calde, orientate spre ceilalți și sensibile la nevoile emoționale ale celor din jur.

2. Orientare spre confort emoțional

Aceștia caută stabilitate și siguranță, evitând în general mediile tensionate sau conflictuale.

3. Atitudine grijulie

Sunt adesea percepuți ca persoane care oferă sprijin și creează un sentiment de siguranță în relațiile personale.

4. Preferință pentru armonie

Evită confruntările directe și încearcă să mențină echilibrul în interacțiunile sociale.

5. Optmism și abordare pozitivă

În general, manifestă o perspectivă optimistă asupra vieții și caută partea plăcută a situațiilor.

6. Sensibilitate emoțională crescută

Reacționează intens la emoții și sunt mai conectați la trăirile proprii și ale altora.

7. Risc de a fi subestimați

Pot fi percepuți greșit ca fiind naivi sau prea blânz”, deși în realitate au o înțelegere emoțională complexă.

Deși rozul este considerat o culoare liniștitoare, experții atrag atenția că efectele sale pot varia în funcție de intensitate și context. Expunerea prelungită sau nuanțele puternice pot avea efecte diferite asupra stării emoționale.

Cu toate că preferințele de culoare pot oferi indicii interesante despre personalitate, specialiștii subliniază că acestea trebuie interpretate cu precauție. Factori precum experiențele de viață, cultura și mediul social joacă un rol esențial în formarea caracterului, iar culoarea preferată reprezintă doar o piesă dintr-un tablou mult mai complex, potrivit yahoo.com.