Ritualul de 5 minute înainte de culcare care îți transformă viața

Există multe metode diferite ale Legii Atracției și tehnici de manifestare concepute pentru a face manifestarea ușoară și accesibilă. Există jurnale de manifestare până la metode de vizualizare.

Cum să atragi ce dorești

Însă poți arage ceea ce dorești în viața ta, adormind într-un anumit fel.

Tot ce ai nevoie este de cinci minute înainte de culcare pentru a-ți reprograma mintea subconștientă și a crea realitatea pe care ți-o dorești.

Un videoclip pe TikTok, bazat pe un discurs popular al autorului motivațional Wayne Dyer, acesta explică faptul că „subconștientul tău se simte cel mai bine acasă”, în orele în care dormi. Așa funcționează mintea ta subconștientă.

De aceea, spune el, acesta este cel mai eficient și important moment pentru a-ți programa subconștientul să atragă lucrurile pe care ți le dorești în viață, în loc să petreci acele momente prețioase înainte de culcare revizuind toate lucrurile care nu-ți plac.

Programarea subconștientă este procesul prin care informațiile, credințele, atitudinile și tiparele de comportament sunt adânc înrădăcinate în mintea subconștientă, modelând gândurile, emoțiile și acțiunile unei persoane fără conștientizare sau control deliberat. Este rezultatul expunerii repetate la anumiți stimuli, experiențe și condiționări care influențează mintea subconștientă în timp.

„Ceea ce pui în mintea ta subconștientă în timp ce ești pe cale să intri în acest somn profund depinde de ceea ce faci în ultimele trei, patru sau cinci minute înainte de a adormi”, explică Dyer.

Afirmații pozitive înainte de culcare

În timp ce multe tehnici de manifestare sugerează să începi ziua cu afirmații pozitive, Dyer spune să îți închei ziua cu ele.

În cele cinci minute înainte de a merge la culcare, ar trebui să-ți spui afirmații pozitive.

„În ultimele cinci minute ale zilei tale”, spune el, „ar trebui să spui: «Mă simt grozav. Mă simt bucuros. Am experimentat ceea ce îmi doream. Am întâlnit persoana pe care voiam să o întâlnesc. Am reușit să obțin jobul pe care voiam să-l obțin».

Și începi să-ți spui: «Așa mă simt». Apoi ai opt ore, iar mintea ta subconștientă crede că asta ești și asta îți dorești.”

Mintea ta subconștientă va avea apoi ocazia să „marineze” în aceste gânduri și să înceapă să le creadă. „În următoarele 8 ore, începe să te alinieze într-un mod misterios pe care niciunul dintre noi nu îl poate înțelege, care permite manifestarea și materializarea”, explică Dyer.

Dyer conchide că sentimentul tău este cel care creează realitatea din jur: „Sentimentele sunt cele care manifestă lucrurile din viața și corpul tău.”

Cu cât îi permiți mai mult subconștientului să stea cu aceste sentimente, cu atât este mai probabil ca ele să se materializeze.

„Mă duc să adorm în acea lume frumoasă a păcii, bucuriei și împlinirii, pentru că asta simt și am creat-o în mintea mea”, adaugă el. Nu-ți mai umple mintea cu tot ce nu-ți place la viața ta înainte de culcare. În schimb, umple-o cu manifestările tale, notează yourtango.com.

