Tehnica tradițională chineză care îți revigorează organismul în 5 minute

Doar câteva minute de mișcare controlată dimineața contribuie la stimularea circulației, activarea sistemului limfatic și reducerea rigidității acumulate după perioade lungi de inactivitate.

Mișcări ușoare

Rutina include o serie de exerciții simple, precum sărituri ușoare, menite să stimuleze circulația limfatică, un sistem care depinde de mușchi pentru a funcționa eficient.

Sunt recomandate, de asemenea, rotiri rapide ale încheieturilor mâinilor, asociate cu reducerea tensiunii acumulate în zona brațelor și a articulațiilor, mai ales în contextul utilizării îndelungate a dispozitivelor electronice.

Decompresie și mobilitate articulară

Un alt element îl reprezintă exercițiile de aplecare controlată a corpului, utilizate pentru relaxarea musculaturii spatelui și îmbunătățirea mobilității coloanei vertebrale, afectată frecvent de statul prelungit pe scaun.

Sunt incluse și mișcări ample ale brațelor, menite să favorizeze deschiderea cutiei toracice și o mai bună oxigenare, precum și exerciții de rotație pentru șolduri și genunchi, asociate cu menținerea mobilității articulare.

Activare musculară și circulatorie

Programul se încheie cu mișcări dinamice care implică întregul corp, inclusiv genuflexiuni statice cu rotația trunchiului, exerciții de coordonare ușoară a corpului, tehnici utilizate pentru stimularea circulației periferice.

De asemenea, este inclus un scurt masaj al scalpului, despre care susținătorii metodei afirmă că ar putea contribui la relaxare și la o circulație a sângelui mai bună.

Interes tot mai mare pentru rutine scurte de „biohacking”

Deși aceste practici sunt promovate pentru sănătatea fizică și dezvoltarea personală, specialiștii subliniază că beneficiile lor pot varia de la o persoană la alta, iar astfel de rutine ar trebui privite ca o formă de activitate fizică ușoară, nu ca tratament medical.

Interesul pentru metode rapide de „biohacking” și optimizare a energiei zilnice continuă să crească, pe fondul popularității tot mai mari a stilului de viață orientat spre productivitate și prevenție, potrivit citymagazine.si.