Banii din programul "Rabla" ar putea fi accesaţi în iulie-august. Ministrul Mediului se gândeşte la o posibilă suplimentare

Banii din programul "Rabla" ar putea fi accesaţi în iulie-august, iar după aceasta programul ar putea fi suplimentat, a declarat marţi, ministrul Mediului Graţiela Gavrilescu, la o conferinţă despre economia circulară.

"Sper ca perioada în care românii să meargă să acceseze acest program să fie extrem de rapidă şi poate că undeva în sfârşitul lui iulie, începutul lui august banii să fie deja accesaţi şi poate că o să identificăm alţi bani pentru o suplimentare aşa cum am făcut în 2015", a spus Graţiela Gavrilescu.

Ministrul a anunţat, în context, că semnat şi trimis la Monitorul Oficial pentru publicare ordinul pentru programul Rabla astfel încât cele două programe destinate reînnoirii parcului auto, Rabla şi Rabla Plus, să poată demara în perioada 5 - 10 mai.

Graţiela Gavrilescu a afirmat că programele Rabla şi Rabla Plus vor porni simultan şi vor putea fi cumulate.

"Ieri (luni - n.r.) am semnat ordinele de ministru şi le-am trimis la Monitorul Oficial să poată să fie publicate astfel încât AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu - n.r.) să poată, începând de astăzi, să treacă la lista de acreditare a dealerilor. Eu preconizez undeva în perioada 5 şi 10 mai să putem deja să dăm drumul la programul "Rabla", în sensul că persoanele fizice şi juridice care doresc să-şi achiziţioneze un autovehicul nou să poată să acceseze electronic acest program", a arătat Graţiela Gavrilescu.

Potrivit ministrului, cei interesaţi vor primi o primă de casare de 6.500 de lei şi un ecobonus de 1.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul cu o emisie de maximum 130 g CO2/km, precum şi un ecobonus de 1.700 de lei pentru un autovehicul hibrid. Ministrul a spus că prin Rabla plus se vor acorda 10.000 de euro pentru maşinile electrice şi pentru cele hibrid plug-in 4.500 de euro.

În data de 10 aprilie, ministrul Mediului anunţa că bugetul alocat pentru acest an în cadrul programului 'Rabla' se situează la 180 de milioane de lei.

Sursa: www.agerpres.ro