Harta împrumuturilor bancare. Românii din șase județe sunt datori vânduți

Karina Knapek





Românii care trăiesc în regiunile bogate au cele mai mari credite la bănci şi IFN-uri, în timp ce locuitorii din judeţele sărace sunt mult mai puţin împrumutaţi. Proverbul românesc să te întinzi cât îţi este plapuma se aplică perfect pentru harghiţeni, botoşeneni, teleormăneni sau vasluieni. Aceştia s-au împrumutat pentru consum, în timp ce bucureştenii, clujenii, timişorenii şi braşovenii au luat mai mult credite imobiliare.

Populaţia a împrumutat de la bănci şi IFN-uri peste 114,3 miliarde de lei, însă aproape 60% din această sumă este luată de locuitorii din zona Bucureşti-Ilfov şi din judeţele Cluj, Timiş, Braşov, Constanţa şi Sibiu. Statistica BNR mai arată că o treime din creditele pe care le are populaţia sunt luate de bucureşteni şi locuitorii din judeţul Ilfov, care au luat aproape 43 miliarde de lei.

Creditul mediu pe cap de locuitor este în Bucureşti de 19.242 lei, de trei ori mai mare decât media naţională. Clujul se plasează pe poziţia a doua, după capitală, cu 9.466 lei/cap de locuitor şi este urmat de Timiş cu 8.696 lei/cap de locuitor. În top mai intră Constanţa, Braşov şi Sibiu, judeţe unde creditul mediu pe locuitor este uşor peste 6.200 de lei.

59,7 miliarde de lei este valoarea totală a creditelor imobiliare contractate de populaţie. Aceasta reprezintă peste 52% din totalul împrumuturilor pe care le are populaţia

Mai mult de două treimi din creditele luate în Bucureşteni şi Ilfov au mers către imobiliare, respectiv 24,9 miliarde de lei, din totalul de 30,2 miliarde de lei. Situaţia este asemănătoare şi în Cluj, Timişoara, Constanta şi Braşov, localităţi unde metrul pătrat construit sare de 1.100 de euro-mp, conform imobiliare.ro.

La săraci nici creditele nu trag

Locuitorii din judeţul Harghita conduc în topul celor mai puţin împrumutaţi cetăţeni cu o datorie la bănci şi IFN-uri de numai 1.639 de lei pe locuitor, mai puţin decât salariul mediu net din judeţ care este de 1.826 de lei. Ei au împrumuturi de 11 ori mai mici decât bucureştenii şi de apropae 6 ori mai puţin decât clujenii. Sunt urmaţi îndeaproape de locuitorii din Botoşani, Teleorman şi Vaslui care au împrumuturi sub 2.000 de lei/locuitor. În toate aceste judeţe salariile medii nete sunt sub 2.000 de lei, în condiţiile în care salariul mediu la nivel naţional este de 2.464 de lei, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În aceste judeţe, unde câştigurile sunt sub salariul mediu la nivel naţional, oamenii se tem să se înhame la credite mari, să se îndatorează ca să-şi cumpere case sau maşini. Majoritatea locuitorilor care trăiesc în aceste zone se împrumută atunci când intervine o problemă şi au nevoie de bani ca să facă faţă unor cheltuieli neprevăzute. Pe de altă parte, salariile mici nu le permit băncilor să le acorde credite cu valori mari.

Din cele 546, 2 milioane de lei contractate de locuitorii din Harghita, aproape 70% sunt credite de consum şi numai 30% de locuinţe. Aceeaşi situaţie este şi în celelelate judeţe sărace.

Locuitorii din marile oraşe plătesc aproape toată viaţa rate pentru a avea propria locuinţă