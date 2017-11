Practici evazioniste în falimentul Murfatlar

Gruparea Murfatlar continuă practicile evazioniste chiar sub nasul judecătorului, după cum a constatat şi instanţa atunci când a decis, în iulie 2017, intrarea în faliment a celui mai prestigios producător român de vinuri. Aşa s-a ajuns în situaţia incredibilă în care judecătorul sindic îşi motivează decizia cu aceleaşi argumente folosite de procurori în rechizitoriul DNA privind evaziunea fiscală de 600 de milioane de lei.

Cesionarea mărcii Murfatlar către o firmă care până anul trecut avea ca domeniu de activitate comerţul cu textile nu a dus la revigorarea economică a producătorului de vin şi nu „conferă măcar o speranţă legitimă” de salvare, a constatat Tribunalul Constanţa în decizia de începere a procedurii falimentului a debitorului Murfatlar România SA, pronunţată pe 17.07.2017.

140.779.777 de lei reprezintă totalul datoriilor. Nu au fost însă incluse datoriile bugetare de 139.115.739 lei

Pe 17.08.2017, Curtea de Apel suspendă provizoriu executarea sentinţei, însă pe considerente procedurale, astfel încât se poate spune că, pe fond, judecătorul sindic a avut dreptate.

Deficit mai mare decât în raportări

“Activitățile cu o mare cifră de afaceri, în perioada de observație extinsă de care a beneficiat debitoarea, s-au desfășurat predominant cu societăți din grup, multe dintre ele la rândul lor în insolvență sau chiar în faliment, cu facturarea în avans și livrarea ulterioară a mărfurilor, dar parțial, potrivit rapoartelor administratorului judiciar și, așa cum reiese și din planul de reorganizare, plata facturilor s-a făcut cu bilete la ordin, cu scadențe foarte îndepărtate, ceea ce naște prezumția că societatea debitoare are un deficit al lichidităților mult mai mare decât reiese din evidențele contabile”, susţine judecătorul.

“Toate aceste aspecte conturează o imagine a unei situații grave a societății debitoare, care generează pierderi în continuare foarte mari și care conduce la soluția falimentului”- Tribunalul Constanţa

Similitudinile cu situaţia din rechizitoriul DNA este incredibilă. “Firme din cadrul grupului emit, pentru alte societăţi din acelaşi grup, facturi de valori substanţiale, care sunt fără suport economic real, cel mai adesea acestea fiind facturi de avans, pentru care se emit bilete la ordin care au termene de încasare foarte îndepărtate (spre exemplu: anii 2020, 2021)”- una din practicile ilegale descoperite de ANAF şi prezentă în dosarul DNA, din octombrie 2016.



Judecătorul nu crede în şansa de reabilitare

“Debitoarea nu mai poate desfășura activitatea principală aducătoare de venituri suficiente și se bazează în noul plan de reorganizare pe colaborarea cu societatea Wine Solutions Network SRL. Datoriile societății Murfatlar România SA sunt foarte mari, iar colaborarea, fie ea și extinsă, cu un singur partener nu prezintă garanții suficiente. Nu se cunosc date despre această societate care să confere măcar o speranță legitimă că are expertiza necesară de a redresa activitatea societății debitoare, iar exploatarea tuturor bunurilor principale ale debitoarei de către o terță persoană duce la lipsirea creditorilor de un control direct asupra veniturilor pe care debitoarea ar putea să le obțină”, se arată în motivarea instanţei.

La dosarul cauzei s-au înregistrat foarte multe cereri de plată a creanțelor curente, ceea ce formează convingerea instanței că situația debitoarei este mult prea îngreunată ca să fie posibilă o reorganizare.

“Chiar și în ceea ce privește creanțele înscrise în tabelul definitiv prevăzute a fi plătite în reorganizare, se reține că au fost înlăturate cu totul creanțele bugetare și cele chirografare, iar în ceea ce privește creanțele garantate, pentru care se prevăd plăți de 100%, planul de plăți prevede plata, din totalul de 140.779.777 lei, a sumei de 8.432.889 lei în primul an, tot atât în al doilea an și suma de 123.501.187 lei în ultimul an, fiind un dezechilibru mult prea mare între primii doi ani și ultimul an, dezechilibru de natură a ridica serioase temeri asupra viabilității planului”, constată magistratul.

Unii după gratii, alţii liberi

Curtea de Apel Bucureşti a decis, în octombrie 2016, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui George Ivănescu, unul dintre patronii Murfatlar, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600 de milioane de lei. În aceeaşi cauză au mai fost arestaţi Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Cătălin Vasilescu, Cosmin Popescu şi Sorin Săvoiu, iar pentru alţi trei inculpaţi - Cristian George Lascu, Irina Tănase şi Ioana Toma (funcţionari ANAF) s-a dispus plasarea în arest la domiciliu. Chiar dacă George Ivănescu este un afacerist cu notorietate, atrage atenţia faptul că principalii acţionari ai grupului Murfatlar, fraţii Ion Şerban şi Emanuel Corneliu Dobronăuţeanu, nu se află pe lista inculpaţilor.

Cele mai importante trei societăţi din gruparea Murfatlar au datorii totale de peste 1,2 miliarde de euro, potrivit propriilor raportări la Ministerul Finanţelor: Murfatlar România SA- 330 milioane de euro, Euroavipo SA- 355 milioane de euro şi Oana Management SRL (cel mai mare datornic la stat din România)- 550 milioane de euro.

În grup activează însă alte câteva zeci de firme, toate în insolvenţă sau faliment, fiecare asociată la cealaltă, astfel încât creează un mecanism evazionist aproape impenetrabil. De altfel, numai pentru activitatea din perioada 2010- 2014 ANAF a mobilizat o armată de aproape 200 de inspectori antifraudă în acţiunile de control a societăţilor din gruparea Murfatlar.

Legendara marcă Murfatlar a fost închiriată unor necunoscuţi cu 1,4 milioane lei pe trimestru