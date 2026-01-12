Prima Lună Nouă din 2026 aduce schimbări majore pentru toate zodiile

Pe 18 ianuarie 2026, are loc prima Lună Nouă a anului, în semnul Capricornului, iar efectele ei se simt pe tot parcursul săptămânii 12–18 ianuarie. Această lunatie este una extrem de importantă pentru că închide un ciclu și deschide un altul. Cu Marte încă în Capricorn, avem șansa să finalizăm proiecte importante sau să punem bazele unora noi înainte ca sezonul Vărsătorului să înceapă.

Energia acestei săptămâni ne arată ce am realizat până acum și ce mai putem construi, dacă nu renunțăm.

Berbec

Această Lună Nouă îți reactivează ambitia și cariera. Următoarele șase luni sunt despre succes și recunoaștere. Vezi clar cine te susține și unde ai nevoie de ajutor. E momentul să ieși din umbră.

Taur

Convingerile tale se transformă. Privești în urmă la ce ai învățat în ultimele șase luni și vezi cât de mult ai crescut. Este o perioadă de expansiune și rafinare a talentelor tale.

Gemeni

Este o lună de închidere karmică. Relațiile se schimbă, oamenii nepotriviți pleacă, iar cei potriviți intră. Devii mai conștient de propria valoare.

Rac

Această Lună Nouă te ajută să îți redefinești visurile și rolul de lider. Ai nevoie de sprijin și începi să îl accepți. Cariera și studiile sunt puternic activate.

Leu

Vindecarea este prioritară. Rutinele tale se schimbă, iar tu construiești o bază solidă pentru viitorul tău strălucitor.

Fecioară

Iubirea și bucuria revin în viața ta. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva special. Relațiile se adâncesc.

Balanță

Casa, familia și trecutul sunt în centrul atenției. Reconcilierea și vindecarea emoțională sunt posibile.

Scorpion

Creativitatea renaște. Ai inspirație, idei și dorința de a începe un proiect artistic sau personal.

Săgetător

Stabilitatea financiară devine importantă. Este momentul să îți creezi un plan pe termen lung.

Capricorn

Aceasta este Luna ta Nouă. Totul începe din nou pentru tine. Te vindeci, te reconstruiești și îți recapeți puterea.

Vărsător

Banii, limitele și relațiile sunt revizuite. Îți pregătești terenul pentru sezonul tău.

Pești

Începe un nou ciclu de viață. Vechea versiune a ta se închide. Urmează o perioadă de libertate, explorare și renaștere.