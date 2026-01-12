Vremea se încălzește, de la jumătatea acestei săptămâni

În zona Banatului, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -6 grade şi ger în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -10 grade. De marţi (13 ianuarie), vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel prezenta estimare indică, pentru perioada 14 - 25 ianuarie, o medie a temperaturilor maxime pe întreaga regiune de 4 - 6 grade, iar pentru minime de la -2 la zero grade, cu o tendinţă de scădere după 22 ianuarie. Vor fi precipitaţii în perioada 12 - 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marţi (13 ianuarie), când vor fi moderate cantitativ. Totodată, se vor semnala intervale cu precipitaţii după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.



În Crişana, vremea va fi extrem de rece la începutul intervalului de referinţă, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -8 grade şi ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade. Din 13 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât media regională a temperaturilor maxime va creşte la -2 grade, iar în zilele de 14 şi 15 ianuarie se vor atinge valori de 2 - 3 grade. Pentru perioada 16 - 25 ianuarie sunt estimate maxime de temperatură de 4 - 6 grade. Creşterea de temperatură va fi semnificativă şi în privinţa temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie cuprinsă între un grad şi două grade, pe 15 ianuarie, pentru ca, ulterior, să prezinte valori între -4 şi -2 grade, cu o tendinţă de scădere după 23 ianuarie. Vor fi precipitaţii în perioada 12 - 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marţi (13 ianuarie), când vor fi moderate cantitativ. De asemenea, vor fi intervale cu precipitaţii după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.



În regiunea Transilvania, vremea va fi foarte rece, la începutul acestei săptămâni, cu temperaturi maxime, în primele două zile (12 şi 13 ianuarie), în jurul a -7 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -15 grade, dar şi miercuri noaptea, mai ales în estul regiunii, cu o medie a acestora în jurul a -8 grade. De miercuri, 14 ianuarie, vremea se va încălzi, în special în zonele de deal şi de munte, iar media regională a temperaturilor maxime va creşte la zero grade. În perioada 15 - 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 0 - 2 grade. Creşterea de temperatură va fi semnificativă şi în privinţa temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie de zero grade, pe data de 15 ianuarie, pentru ca, ulterior, să prezinte variaţii de la o zi la alta, la valori în general de la -8 la -4 grade şi o tendinţă de scădere după 22 ianuarie. Se vor semnala precipitaţii în perioada 12 - 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de 13 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitaţii şi în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.



În Maramureş, în primele două zile din intervalul analizat (12 şi 13 ianuarie), temperaturile maxime vor ajunge în jurul a -6 grade. De asemenea, va fi ger în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade. Din 14 ianuarie, vremea se va încălzi, astfel că media temperaturilor maxime va creşte la -1 grad, iar în perioada 15 - 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 2 - 3 grade. Şi pe timpul nopţilor se va resimţi o creştere a temperaturilor, ce vor ajunge la o medie de zero grade, în 15 şi 16 ianuarie, ca ulterior să se înregistreze între -6 şi -4 grade, cu o tendinţă de scădere după 22 ianuarie. Temporar, vor fi precipitaţii în perioada 12 - 15 ianuarie şi posibile în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.



La nivelul regiunii Moldova, până pe data de 15 ianuarie, vremea va fi rece, local geroasă pe timpul nopţilor, cu o medie regională a temperaturilor maxime între -3 şi -2 grade, respectiv minime în general de la -10 la -8 grade. În perioada 16 - 25 ianuarie, media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a zero grade, iar în privinţa temperaturilor minime se va înregistra o medie ce va oscila între -8 şi -4 grade. Totodată, în intervalul 12 - 15 ianuarie, trecător şi pe arii restrânse, vor fi precipitaţii slabe. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă şi în restul intervalului.



În Dobrogea, până pe 15 ianuarie, vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă pe timpul nopţilor, cu o medie regională a temperaturilor maxime între -2 şi zero grade, precum şi minime în general de la -8 la -6 grade. Media temperaturilor maxime estimată pentru perioada 16 - 25 ianuarie va oscila între 2 şi 5 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul a -2 grade. Trecător şi pe arii restrânse vor fi intervale cu precipitaţii slabe. După data de 23 ianuarie, există posibilitatea unui episod cu precipitaţii pe arii mai extinse.



Pentru zona Munteniei se prognozează o vreme rece, la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 şi 13 ianuarie) în jurul a -3 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va ajunge la -12 grade, dar izolat şi miercuri noaptea, cu o medie a acestora în jurul a -7 grade. De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, în special în zonele de deal şi de munte, media regională a temperaturilor maxime urmând să crească la zero grade. În perioada 15 - 25 ianuarie sunt estimate valori diurne de temperatură în medie între -1 grad şi 3 grade. Evoluţia va fi asemănătoare şi pentru valorile de temperatură de pe timpul nopţilor, ce vor avea o tendinţă de creştere spre valori în jurul a -2 grade, în perioada 17 - 20 ianuarie, urmată de o uşoară scădere la finalul intervalului de anticipaţie, până la o medie regională de -5 grade. Vor fi precipitaţii locale pe parcursul zilei de marţi (13 ianuarie), dar şi în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitate relativ redusă.



În Oltenia, în zilele de 12 şi 13 ianuarie, valorile termice maxime se vor situa în jurul a -2 grade şi va fi ger în aproape toată regiunea, în noaptea de luni spre marţi (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime ajunge la -11 grade. Vremea se va încălzi în perioada 14 -16 ianuarie, în special în zonele de deal şi de munte. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va creşte la 3 - 5 grade, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 2 grade. Media regională a temperaturilor minime prognozată pentru perioada 14 - 25 ianuarie va fi cuprinsă între -5 şi -2 grade. Precipitaţii se vor semnala pe arii relativ extinse pe parcursul zilei de marţi (13 ianuarie), dar şi după 19 ianuarie.



La munte, vremea va fi geroasă la începutul intervalului, atât pe timpul zilei, cât şi noaptea, cu temperaturi maxime în jurul a -12 grade şi minime, în medie, pentru întreaga zonă, de -16 grade. Creşterea de temperatură va fi semnificativă începând cu 14 ianuarie, astfel că media zilnică a temperaturilor maxime se va situa în jurul a zero grade, cu valori mai scăzute după data de 23 ianuarie. Evoluţia va fi asemănătoare şi pentru valorile din timpul nopţilor, ce vor prezenta o medie pentru întreaga zona montană între -6 şi -4 grade, cu o tendinţă de scădere spre finalul intervalului de anticipaţie când sunt estimate temperaturi în jurul a -8 grade. Vor fi precipitaţii în perioada 12 - 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marţi (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ îndeosebi în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi şi după data de 19 ianuarie.

