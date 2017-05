O săptămână de festival de cărţi, numai cu Jurnalul Naţional! Câştigă " Spionajul militar modern", de Gheorghe Savu

Dacă e Bookfest, e sărbătoarea cărţii. Jurnalul Naţional îţi oferă cele mai noi apariţii de la editura RAO. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti până la finalul acestei săptămâni site-ul jurnalul.ro şi să răspunzi corect la întrebarea despre fiecare dintre cele 10 cărţi pe care le punem la bătaie. Câştigătorii vor fi anunţaţi personal prin email şi pe site, în ziua de luni, 29 mai.

Lucrarea generalului dr. ing. Gheorghe Savu tratează rolul liderului în conducerea și dezvoltarea sistemului informațiilor militare strategice. Pe parcursul textului, autorul folosește permanent sintagma „ofițerul de informații militare și de apărare“. Atât în limbajul profesional de specialitate, cât și în lucrările din Occident de popularizare a acestui domeniu, termenul „informații“ este redat prin cuvântul intelligence, care se traduce corect prin „spionaj“. Ca atare, în sintagma de mai sus, formula „de apărare" are semnificația cuvântului „contraspionaj“. Retranscrisă în termenii proprii, sintagma este deci „ofițerul de spionaj și contraspionaj militar“. De aici și titlul laconic al cărții, SPIONAJUL MILITAR MODERN. Așadar, Direcția Informații Militare a Armatei Române întrunește calitățile, atribuțiile, sarcinile atât ale Serviciului de Informații Externe (SIE) al României - adică, în termeni mai proprii, Serviciul de Spionaj al României, care acționează în afara teritoriului național -, cât și ale Serviciului Român de Informații (SRI) - adică Serviciul de Contraspionaj al României, care are atribuții în interiorul țării. Aceste atribuții ale Direcției Informații Militare a Armatei Române au fost stabilite încă de la înființarea ei, prin decretul dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza și, așa cum se poate constata din istoria ei, a avut mari contribuții în apărarea țării. Evident, pentru a îndeplini în secret și cu succes aceste sarcini extrem de dificile și de periculoase, ofițerii de informații militare trebuie să fie personalități puternice sub aspect caracterologic, psihic, intelectual și profesional.

DESPRE AUTOR:

Generalul dr. ing. GHEORGHE SAVU s-a născut la 12 mai 1959, în localitatea Corbi, județul Argeș. Este absolvent al Liceului Militar „Dimitrie Cantemir“ (Breaza, 1979) și al Academiei Tehnice Militare (București, 1984). A absolvit cursuri de specialitate în țară, în SUA și în Africa de Sud. În 2001, a obținut titlul de doctor în „Științe Militare“, specializarea Managementul Strategic al Informațiilor Militare, la Academia de Înalte Studii Militare. Are o carieră militară de 28 de ani și a parcurs toată scara ierarhică militară, de la postul de șef serviciu tehnic la înalta funcție de director general al Direcției Generale de Informații a Apărării (2009‒2012). Apoi a îndeplinit funcția de ministru consilier în cadrul Reprezentanței Permanente a României la UE (Bruxelles, 2012-2014), de reprezentant militar al României la NATO și UE (Bruxelles, 2014-2016), iar din 2016 este profesor asociat la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“, București. Autorul a publicat cărți și articole din domeniul informațiilor militare strategice și al securității internaționale. Pentru activitatea sa îndelungată și merituoasă, a fost decorat cu numeroase ordine și medalii, precum „Steaua României“.