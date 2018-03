Scriitorul Calin Vlasie a fost premiat recent de Asociatia Macedonenilor pentru “Opera poetica”. El anunta un an editorial de exceptie la Cartea Romaneasca

Poetul, eseistul, publicistul si editorul Calin Vlasie, cel care a preluat cu succes de mai bine de un an conducerea Editurii Cartea Romaneasca, este apreciat nu numai ca director de editura, ci si ca un valoros scriitor. Ultimul dintre numeroasele sale premii primite de-a lungul activitatii sale de scriitor este cel primit din partea Asociatiei Macedonenilor din Romania, asociatie care a apreciat recenta sa carte “Opera poetica”, lansata la inceput de an, in preajma zilei culturii nationale. Asadar, poetul-matematician are toate sansele sa mai primeasca si alte premii pentru cartea sa, dat fiind faptul ca suntem abia in prima parte a anului. In aceasta perioada, Calin Vlasie a prezentat recent si bilantul editurii pe care o conduce, prilej cu care a dezvaluit o parte din secretele noului si rodnicului an 2018: “Ieri cu ocazia ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania am prezentat Bilantul Editurii Cartea Romaneasca pe 2017 si perspectivele de plan editorial și de dezvoltare pe 2018. In 2017 am editat si tiparit 80 de titluri, iar in 2018 vor aparea peste 200 de titluri noi, fara retipariri! In afara de sediile din București si Pitesti, editura va deschide in acest an filiale noi la Iasi si la Cluj. Si, daca este posibil, chiar in acest an: deschiderea de filiale in toate orasele in care funcționeaza sedii ale filialelor Uniunii Scriitorilor din Romania.

Dintre numele autorilor care vor aparea (unii deja au aparut!) in 2018 amintim: Nicolae Manolescu, Nicolae Balota (inedit - memorii!), Mihai Zamfir, Eugen Negrici, Ion Bogdan Lefter, Mircea Nedelciu, Matei Visniec, Liviu Ioan Stoiciu, Nicolae Prelipceanu, Calin Vlasie, Vasile Dan, Cassian Maria Spiridon, Dorian Gellu, Vasile Igna, Adrian Popescu, Mihaela Miroiu, Mircea Miclea, Bogdan Ghiu, Vasile Gogea, Marian Ilea, Horea Poenar, Ioan Mihai Cochinescu,(in cadrul unei colecții noi: Cartea de recitire), Ovidiu Genaru, Ovidiu Pecican (se deschide Seria Ovidiu Pecican), Gheorghe Iova (se deschide Seria Gheorghe Iova), Luca Pițu (se deschide Seria Luca Pițu), Simona-Grazia Dima, Ion Dur, Ioan Pintea, Simona Popescu, Nichita Danilov, Radu Șerban, Mircea A. Diaconu, Dumitrita Stoica, Bogdan Brătescu, Barb Ioan, Gabriel Klimovitz, Horia Blidaru, Marius Ganea, Gunnar Walder, Andrei Novac, Savu Popa, Lucia Cuciureanu, Viorel Patrașcu, Irina Georgescu, Calin Andrei Mihailescu, Luminita Dascalu, Daniel Dumitrascu (debut), Mihai Paunescu (debut roman , premiat de juriul CR pe 2017), Vasile Burlui, Hanna Bota, Liana Cozea, Dan Gulea, Xenia Negrea, Catalin Ghita, Ion Militaru (in noua colectie Cartea de filosofie), Ioan Stancu (in noua coleciie Cartea de religie), Catalin Donca si Rares Ignat (in colecția Cartea de psihologie), in colectiile de educational: Radu Gologan, Dana Heuberger, Dan Sitaru, Marin Chirciu, Ion Cicu, Alexandru Negrescu, Dan Branzei, George Apostolopoulos, Roxana Goga, Daniela Maria Berechet, Georgiana Gogoescu și mulți altii. Vor aparea in traducere: Giusepe Ungaretti, Anne Sexton, Rupi Kaur (ultimul ei bestseller!), Amanda Lovelace.

Cu ajutorul gandurilor bune si al lui Dumnezeu (am crezut la un moment dat ca m-a parasit...) va fi un an editorial de exceptie. Acest plan editorial ( care se desfasoara deja!) ma face sa renasc - am redobandit aceeasi putere de munca si entuziasm ca la 40 de ani, cand am infiintat Editura Paralela 45, editura generației 80. Diferența este ca editura CARTEA ROMANEASCA inseamna editura intregii literaturi romane! Una coboara și alta se ridica acolo unde a fost: pe nivelul celei mai prestigioase și mai vechi edituri romanești!”, a spus directorul Editurii Cartea Romaneasca – scriitorul Calin Vlasie

Portret - scriitorul Calin Vlasie

Calin Vlasie s-a nascut pe 21 mai 1953 la Buzau. Este un poet, eseist, publicist si editor roman extrem de respectat in tara, dar si peste hotare. Dupa studiile liceale efectuate la Pitesti, a absolvit, in 1978, Facultatea de Filosofie, sectia pedagogie, limba franceza, a Universitatii din Bucuresti. A participat la fondarea, in 1977, a Cenaclului de Luni condus de criticul literar Nicolae Manolescu. Pana in 1990 a lucrat ca defectolog la Tancabesti, Snagov, logoped si psiholog clinician, la Pitesti. Dupa 1990 a fost redactor si redactor-sef la revistele Arges (1990) si Calende (1991-1993), publicand saptamanal articole si in revista Contrapunct. A infiintat si a condus editurile Calende (1991), Didactica Nova (1992) si Editura Vlasie (1993). In 1994 demisioneaza din toate aceste edituri si înființează Editura Paralela 45, pe care o conduce cu succes, la inceputul anului 2017 fiind invitat sa preia si conducerea prestigioasei edituri Cartea Romaneasca. A luat numeroase premii ca autor si editor, publicand poezie, articole, interviuri in majoritatea revistelor literare romanesti. Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (1990). In 2008 i se confera Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler. Membru al P.E.N. Club Romania (2016). A debutat in revista Arges, seria Gheorghe Tomozei, in 1970. Referiri la opera sa face Radu G. Țeposu in Istoria tragică & grotesca a intunecatului deceniu literar nou, 1993 (p. 77) remarcand „acele fulgerari lirice care prind, in miscari rapide, incordari autentice, vibratii ale unei sensibilitati ulcerate: „cum/poti/sa/visezi/moartea/cind/sufletu-i/dominat/de frica?” (cum poti)”. Poetul afirma, pe drept: „Valoarea literara este autonoma, este rezultatul a mii si mii de nopti de lectura si exercitiu literar, isi are legi estetice care nu asculta de nicio ratiune politica sau propagandistica”. Iata si cateva exemplificari din opera sa: Rezistenta la neant/Vibrare a numerelor./Muzeu de aer rar/Singele anume/este facut/pentru a ma lansa/intr-un dans alb/o cuta in cer/Incertirudine, o, incertitudine!/Aveam un chip care semana/cu o saminta/rezistand la neant./Sa ma renasc nu stiu./Doar daca sangele/compus ar fi din litere…(Neuronia). (tipatul): «tipatul strident si sinistru/e al unui paun/cocotat pe o coloana/pictata proaspat/in labirintul de la Knossos/in ghidul colorat/imprimat impecabil/descopar ochii tai/ingroziti de spaima./caldura e un semn al eternitatii/căldura stridenta si sinistra». Calin Vlasie a publicat volumele: « Laborator spatial» (titlul original, Laboratorul, fiind respins de cenzura), poezie, 1984; « Întoarcerea in viitor », poezie, 1990; « Un timp de vis », poezie, 1993; «Actiunea interioara», poezie, 1999; «Literatura romana postbelica intre impostura si adevar », publicistica, in colaborare cu Nicolae Oprea, 2000; «Neuronia / Neuronie», poezie (editie bilingva, trad. in limba franceza de Jean-Louis Courriol, Editura Paralela 45, 2003); «Poezie si psihic, jurnal de idei », Editura Paralela 45, 2003; «Nicolae Manolescu 70 », in colaborare cu Ion Bogdan Lefter, publicistica, 2009. «Strategia de a mosteni nebuni cinstiti sau ridicarea la putere », publicistica, 2016. Este prezent in numeroase antologii si dictionare romanesti si internationale, scrierile sale fiind traduse in: Franta, Germania, Elvetia, Italia, S.U.A., Canada, Spania, Serbia. Este membru al Uniunea Scriitorilor din Romania, in 2002 a infiintat Filiala Pitesti a Uniunii Scriitorilor din Romania al carui presedinte a fost pana in 2005. Membru fondator si vicepresedinte (1998) al Asociatiei Scriitorilor Profesionisti din Romania - ASPRO. Vicepresedinte al Uniunii Editorilor din Romania (2010). Președinte al Fundatiei pentru Stiinte si Arte Paralela 45. Respectatul scriitor este nelipsit din toate dictionarele importante de literatura, amintim aici doar cateva dintre ele: Ion Bogdan Lefter, «Flashback 1985: inceputurile "noii poezii », 2005,2016 ; Marin Mincu, « O panoramă critica a poeziei romanesti din secolul al XX-lea », 2007 ; Nicolae Manolescu, «Istoria critică a literaturii romane », 2008 ; Ioan Holban, « Literatura romana de azi. Poezia-proza », 2012 ; Nicolae Manolescu, « Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc », 2014. Ultimul titlu aparut in 2018 : «Opera poetica », carte aparuta in ianuarie la Editura Cartea Romaneasca - premiat/a recent, asa cum am aratat mai sus.