Adriana Trandafir, despre rolul la care visează

Talentată și îndrăgită de publicul român, Adriana Trandafir este recunoascătoare pentru proiectele profesionale în care a fost implicată, dar și pentru famila frumoasă pe care o are. Actrița, care poate fi urmărită în serialul “Fructul oprit”, difuzat la Antena 1, mărturisește că cel mai mare rol pe care l-a avut, care este unic și magic, este cel de mamă.

“Mi-am așteptat și asumat toate rolurile pe care le-am primit cu tot sufletul meu! Dar trebuie să recunosc faptul că întotdeauna am fost adusă de Dumnezeu în perioadele de glorie ale teatrelor unde am fost angajată. Reșița, Odeon și Teatrul de Revistă, de unde m-am și pensionat. Încă sunt olimpică, încă mai aștept rolurile de vârsta pentru ce o să urmeze, încă sunt ca o lumânare ce arde de la amândouă capetele deodată, încă citesc. M-am înscris la Doctorat, crezând că o să am timp să-l parcurg pentru sufletul meu în liniște( dar m-am înselat), încă țin pasul cu munca de profesor, încă privesc încrezătoare în viitor, neuitând să mă bucur de prezent, încă zâmbesc, iubesc și am speranțe profesionale. Dar cel mai mare rol pe care l-am avut, unic și magic, nu l-am primit în profesie, ci în viață. Sunt mama Mariei Speranța și a lui Ștefan. Rolul pe care nu l-am jucat, dar îl aștept încă? Păi sper să fiu și bunică!”, declară Adriana Trandafir.

Actrița și-a îmbogățit experiența profesională cu rolul Linei Boască din serialul de la Antena 1, în cadrul căruia formează un cuplu de olteni plin de umor alături de Marian Râlea.“Este un cadou special pentru mine! Am venit cu tot "bagajul", pe care l-am adunat în zeci de ani de muncă artistică și de viață, dornică și deschisă să pot să mă integrez în această formulă de lucru și să învăț de la fiecare, pentru că niciodata nu știm tot și nu deținem adevărul absolut.”, mărturisește actrița din “Fructul oprit”.

Au mai rămas două episoade din primul sezon al serialului, care pot fi urmărite, miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1, dar povestea producției nu se va încheia aici, “Fructul oprit” urmând să aibă și al doilea sezon.