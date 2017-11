"Andra for Hope" - concert caritabil de colinde

Andra va susţine pe 5 decembrie, la Ateneul Român, un concert extraordinar de colinde de Crăciun în sprijinul familiilor aflate în programul de prevenire a separării copilului de familie derulat de Fundaţia Hope and Homes for Children, scrie pe pagina de Facebook a artistei.



În cadrul evenimentului "Andra for Hope" artista va interpreta cele mai frumoase colinde şi cântece de Crăciun din repertoriul românesc şi internaţional, acompaniată de Orchestra Romanian Sinfonietta, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, care semnează şi orchestraţia pieselor din program.



Banii adunaţi în urma concertului vor ajuta mai multe familii să îşi păstreze copiii alături şi să nu îi abandoneze în orfelinate.



"Am acceptat fără ezitare să susţin pro-bono acest concert caritabil. Sunt fericită că, prin muzica mea, pot ajuta copii vulnerabili, din familii cu venituri mici, copii care riscă să ajungă în grija statului din cauza problemelor financiare sau copii care sunt crescuţi în orfelinate. Pregătesc concertul acesta de colinde cu multă grijă şi emoţie, vreau să transmit publicului ce mult înseamnă pentru mine familia, sărbătorile petrecute cu cei dragi, acasă. Voi cânta din tot sufletul pentru această cauză. Sper că banii donaţi vor schimba vieţile multor copii", spune Andra.



Biletele la concert vor putea fi achiziţionate din 15 noiembrie de pe MyStage.ro şi de pe Ove.ro. AGERPRES