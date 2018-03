Lily Allen anunţă cel de-al patrulea album şi lansează două single-uri

Cântăreaţa britanică Lily Allen a anunţat vineri lansarea celui de-al patrulea său album, intitulat 'No Shame', care va apărea în iunie şi a lansat două extrase 'Three' şi 'Higher', relatează EFE.



Este vorba de prima producţie discografică a artistei în vârstă de 32 de ani din 2014, când şi-a lansat cel de-al treilea album 'Sheezus', după o pauză de patru ani, timp în care a devenit mama a două fetiţe şi a lucrat în industria modei.



Lilly Allen a oferit un extras din noul său album 'No Shame' în decembrie, când a lansat piesa 'Trigger Bang', în colaborare cu rapperul britanic Giggs.



"Nu pot să fiu mai fericită la răspunsul atât de pozitiv pe care mi-l arătaţi", le-a scris fanilor artista pe contul său de Instagram, după ce a postat cele două extrase 'Three', o baladă, şi 'Higher', o piesă cu accente de hip-hop.



Lilly Allen, fiica actorului de comedie Heith Allen, a devenit cunoscută cu piesa 'Smile' graţie imboldului oferit de internet şi de reţeaua de socializare Myspace, după care şi-a lansat primul album, 'Alright Still', în 2006, urmat de 'It's not me, it's you' (2009), care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie.



Cel de-al treilea album 'Sheezus', include piese precum 'Air Balloon' sau 'Our Time', şi o versiune a cântecului 'Somewhere Only We Know' al trupei britanice Keane, care a urcat primul loc în topurile britanice.



Cântăreaţa a fost nominalizată la mai multe premii, printre care Grammy, BRIT sau Video Music Awards acordate de postul de muzică MTV.AGERPRES