Robbie Williams recunoaşte că este bolnav şi că problemele de sănătate mintală îi pun viaţa în pericol

Fanii cântăreţului britanic Robbie Williams sunt îngrijoraţi de mai multe luni în legătură cu starea de sănătate a idolului lor, după ce artistul a suspendat, în septembrie, mai multe concerte din motive de "boală", relatează online ziarul spaniol ABC.



O lună mai târziu, cântăreţul anunţa pe YouTube că se recuperează, însă puţină lume s-a lăsat convinsă de afirmaţiile sale. Adevăratele motive care l-au determinat pe cântăreţ să renunţe la scenă a fost descoperirea unor "anomalii cerebrale".



Într-un interviu acordat ziarului britanic The Sun, Robbie Williams a recunoscut pentru prima dată că "problemele sale de sănătate mintală îi pun în pericol viaţa. "Am o boală care vrea să mă ucidă şi se află în capul meu. Trebuie să mă protejez de acest lucru.'' Artistul a adăugat că, "din păcate sau din fericire, dacă mă limitez la propriile resurse, risc să sabotez totul".



Robbie Williams a mai făcut referire la problemele sale şi în alte ocazii. În cartea sa, "Reveal", în care trece în revistă ultimii zece ani de carieră, a vorbit despre anxietatea nevrotică de care suferă şi despre cum, de multe ori, presiunea celebrităţii îl copleşeşte, sau despre cum trebuie să facă faţă unui concert în faţa a mii de persoane.



"Întreaga mea viaţă se învârte în jurul unei stări nevrotice şi depresive", a mărturisit artistul într-un interviu radiofonic. "Munca mea îmi afectează sănătatea. O să mă omoare până la urmă. Dacă nu văd totul într-un mod diferit", a spus el.



După ce a depăşit cea mai grea etapă a vieţii sale, aşa cum a considerat-o artistul, cântăreţul britanic şi-a reluat turneul "The Heavy Entertainment Show'' în Australia, iar în cadrul interviurilor acordate a recunoscut că se teme pentru viaţa lui dacă este cumva lăsat singur.



Pe lângă aceste mărturisiri, sunt cunoscute şi alte probleme cu care se confruntă artistul, precum dependenţa de băutură, deşi Robbie dă asigurări că au trecut 18 ani de când nu a mai consumat alcool.AGERPRES