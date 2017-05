Europa “sa isi ia soarta in propriile maini “

Dupa turneul presedintelui american in Europa , liderii europeni au ramas cu impresia ,de loc vaga , ca banuielile aparitiei unor altfel de relati dintre Europa si SUA, dupa victoria lui Trump, incep sa capete contur.Alianta occidentala este marcata tot mai vizibil de Brexit si pozitia “ tot mai rasucita “ a presedintelui Trump .Cu o luciditate ,necesara acestor zile , cancelarul german declara la un miting electoral din Munchen, ca in ultimile zile a trait sentimentul” ca perioada dependentei in totalitate unii de altii se termina “ . Sa fie aceasta o perceptie a rezultatul modului cum li s-a adresat, presedintele american aliatilor, ca “ un om de afaceri nemultumit de rezultatele comerciale ale corporatiei” ? Nu, pentru ca tonul nu a fost accidental ci o constanta in intalnirele din cadrul turneului .

Reuniunea da la noul sediu NATO ,a fost caracterizata de experti occidentali drept una tensionata cu efect asupra slabirii aliantei. Cui foloseste aceasta dezbinare ? In niciun caz solutionarii problemelor cu care se confrunta alianta in formarea unei structure militare pentru consolidarea unei strategii de aparare in Europa.Presedintele nu a fost ajutat sa inteleaga , de consilierii Casei Albe,ca sporirea cheltuielilor militare se poate face de fiecare stat membru intr-un cadru si strict legat de potentialul fiecarei tari. Pentru ca unele sunt posibilitaile si caile statelor mici, care se vor straduii sa atinga doi la suta si alta ale statelor precum Germania,Franta si Spania . Ne gandim la Germania unde trebuie avut in vedere ca sporirea cheltuielilor pentru inarmare aduce un anume sentiment din partea populatiei care nu a uitat cel de – al Doilea Razboi Mondial .

Evolutia evenimentelor intr-o Europa framantata de nationalism, extremism si terorism arata ca dezvoltarea economica capata o nuanta speciala cand se vorbeste de cresterea cheltuielilor de inarmare, mai mult devine o problema politica pentru democratiile fragile din Europa.

Pe buna dreptate, in conditiile existentei unor aspecte geostrategice , cu care se confrunta Europa , turneul de vacanta si abordarile de suprafata au plasat presedintele american intr-o pozitie de loc de apreciat creind impresia ca inca nu intelege problemele mondiale. Este adevarat , ca manifestarile specifice, cu care a onorat actiunile turneului ,vor fi cuprinse intr-o istorie a infatuarii si nonsalanta. Sa impingi premierul Muntenegrului , nou stat NATO , in loc de bun venit pentru a sta in fata , skanderbeg cu noul presedinte al Frantei, jignirea liderilor statelor membre NATO, sunt manifestari ce vor ramane , fara sanse de detronare, sub amprenta Donald Trump.

Efectele pe termen scurt, ale modului de abordare folosit de presedintele american, vor fi vazute in comportamentul Rusiei in actiunile asupra tarilor baltice ,Ucrainei si de ce nu, aproape de noi. Aceasta situatie, generata de discursurile Trump , dezvaluie orizontul politic limitat specific accentului “business” necesar in lumea de astazi dar nu suficient pentru a coexista.