In zodia balcanismului violent nedemocratic

Am urmarit cu atentie duminica protestul din Bucuresti. Am vazut imaginile, am ascultat sloganurile.Dupa cum va spuneam, e absolut legitim intr-o democratie sa protestezi. Daca simti ca nu esti reprezentat politic sau ca cei care decid o fac intr-un mod gresit, oricand mitingul este optiunea democratica. La fel ca in multe alte mitinguri pe care le-am vazut la inceputul anilor ‘ 90, observ in ultimul timp o revenire spre violenta verbala fara precedent. Ea devoaleaza o intoleranta evidenta, o tendinta extremista. In loc sa evoluam, involuam. Printre strigaturi firesti despre gratiere si amnistie, am remarcat unele ce doresc puscarie si catusele unor institutii democratice, precum Guvernul si Parlamentul. Pe de-a intregul. Fapt pe care-l consider total in afara democratiei. Au fost sloganuri impotriva unor televiziuni private. La fel ca in tot regimul Basescu, Antena 3 n-a fost ocolita. A fost jignita, agresata, scuipata, injurata. Manifestarile pro si contra nu mai pot fi controlate in spatiul celor 7 ani de acasa, ele derapeaza pina la ochi iesiti din orbite de ura si manifestari fizice. Grobianismul se infiltreaza intr-un protest legitim ca un virus. E absolut normal sa existe oameni care nu sunt de acord cu noi, cu Antena 3. E insa de domeniul instabilitatii emotionale si nervoase o agresiune verbala si fizica asupra reporterilor, cameramanilor, soferilor care transmit live exact manifestarea celor care ne detesta. Aceeasi evaluare asupra celor care in loc sa foloseasca telecomanda si nemultumirea exprimata civilizat, derapeaza in afara civilizatiei umane. Ne intoarcem la comportamentul intolerant, maladiv, din perioada regimului Basescu impotriva Antena 3. Cu toate ca institutiile statului confirma azi pe banda rulanta cele mai multe din dezvaluirile noastre despre cel mai corupt, mafiot si nedemocratic regim de la caderea comunismului in Romania.

Impotriva acestei mafii politice nu mai exista azi reactie. Doar impotriva celor care au dezvaluit-o. Poate chiar asta deranjeaza atat de tare. La

fel de grav la aceste manifestari e lipsa delimitarii. Nu de la Hotnews, care zi de zi are obsesia anti-Antena 3. Traieste din ura asta, se hraneste monstruos cu dusmania impinsa dincolo de rational. Si pe Facebook sunt destui. Plus alte site-uri. Multi manifestantii spun ca sunt educati, de bun simt si decenti. Nu-i contrazic, asa o fi. Cu siguranta n-au nimic de-a face cu minerii, cum au exagerat unii. Dar faptul ca nu se dezic de cei care striga mizerii, raspandesc ura, agreseaza, violenteaza verbal si fizic e absolut respingator. Cum convietuieste acest amalgan de educatie si grobianism? Mi se pare la fel de ingrijorator si lipsit de bun simt ca politicieni sau sefi de institutii care au sustinut protestele de ieri sa nu se delimiteze de atitudinea agresiva, sloganurile intolerante si manifestarile murdare ale unora dintre participanti. Daca injuratura, flegma, agresiunea fizica, dorinta de puscarie sau chiar de moarte reprezenta valorile incurajate de politicienii prezenti ieri la mitingul din Bucuresti, va asigur ca acestia nu-si merita nici calitatea de cetatean, nici reprezentarea publica. Faptul ca nu s-au delimitat de o seama de lucruri in neregula dintr-un protest altfel legitim duce Romania spre zodia balcanismului violent nedemocratic. Sub inaltul lor patronaj.