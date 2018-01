Istoria nu se lasa

Am stat o perioada de cativa ani in Macedonia si unul din subiectele nelipsite din conversatiile diplomaticei, erau cele privind relatiile Macedoniei cu Grecia. Subiecte care in acest spatiu aveau o anumita sensibilitate . De ce ? Pentru ca pentru partea macedoneana exista o explicatie iar pentru cea greaca o alta pasiune in sustinerea pozitiei . Inca de la inceput am incercat sa gasesc, in discutiile cu ambasadorul Greciei si cu reprezentantii ministerului de externe macedonean miezul disputei. Incercarea a dus inevitabil la istoria relatiilor dintre cele doua tari pe care fiecare parte o prezenta cat mai convingatoare. Ca reprezentant al statului roman la Skopje, profitam de pozitia deosebita a Romaniei fata de disputa dintre cele doua state dar si de atentia de care ma bucuram in cadrul discutiile . Mecedonia este o tara mica contestata de vecini, de Bulgaria privind identitatea nationala iar de Grecia privind numele.Se foloseau toate mijloacele oferite de istorie sa se demonstreze ca Macedonia are radacini la fel de stravechi ca si cei doi vecini .Rolul de stramos al lui Alexandru cel Mare vehiculat de macedoneni starnea isterie la Atena care considera incercarea drept un amestec brutal in propia ei istoria.Proiectul “ Skopje 2014 “ a fost unul din momentele care a alimentat disputa dintre cele doua tari la maxim. Formatia politica VMRO aflata la putere a transformat 100 m 2 din centrul capitalei intr-o insiruire a a istoriei Macedoniei. Aparitia de combinatii de cladiri cu sens neoclasic si baroc ( nefirec in Peninsula Balcanica ) imbinate cu fantani ,colonade ,poduri pietonale ,peste Vardar completate cu galere romane pe malurile raului precum si o multitudine de statui ,au nemultumit fara precedent partea greaca .Pentru a spori iritarea vecinilor in zona s-a plasat statuia de 23 m inaltime a lui Alexandru oficial denumita “ Razboinic calare “ , apropiata de statuia lui Filip al-II-lea , tatal lui Alexandru “Razboinic calare “. Pentru intregirea istoricului este prezentat si regele Samuil (sec. X), dupa istorici locali , parintele primului stat al slavilor din Macedonia.In acest context minoritataea albaneza ( un sfert din populatia tarii )nu ascunde un fel de nemultumire desi a primit denumirea pietii centrale cu numele eroului national albanez Skanderbeng si un muzeu si statuia Maicii Tereza calugarita albaneza nativa din Macedonia.Excesul de nationalism promovat de partidul VMRO aflat la conducere de la alegerile legislative din 2006 infrant la ultimile alegeri de socialisti au ingropat practic perspectivele reconcilierii cu Grecia.Noul premier social democrat macedonean ,Zoran Zaev ,a redeschis, dupa venirea la putere tatonarile privind aranjarea unui calendar de intalniri bilaterare cu vecinul elen. Aceasta noua pozitie a fost privita cu interes atat de Grecia cat si de comunitatea internationala.Pana in prezent Atena a refuzat Skopje dreptul ca tara sa se numeasca Macedonia iar pana la solutionare se opune aderarii acesteia la Uniunea Europeana si NATO .Primul pas concret ,calificat istoric ,a fost facut de intalnirea dintre ministri la de externe ai celor doua tari la Atena si Skopje . Zoran Zaev a considerat intalnirea drept un mijloc pentru “ crearea unor relatii prietenesti “ si si-a exprimat incredere ca viitoarele intrevederi precum si cele de sub egida ONU din 2018 vor debloca aceasta disputa. Premierul a invitat opozitia la dialog pentru o solutie ce va fi supusa unui referendum .Decizia finala “ va reveni cetatenilor Macedoniei “ a precizat acesta. In contextul cautarilor, recenta intalnire de la Davos dintre cei doi prim ministri a reprezentat ( dupa aprecirile observatorilor) un pas important spre solutionarea disputei . Dupa o lunga perioada Macedonia face un compromis major pentru pentru depasirea disputei cu Grecia.Dupa trei ore de discutii cu premierul elen, omologul macedonean a afirmat ca pentru a depasi situatia delicata,” guvernul va schimba numele aeroportului international din Skopje “ Alexandru cel Mare “ si al autostrazii care se va autostrada prieteniei “ asa cum cere Grecia. Dupa cum este cunoscut Atena a protest de multa vreme fata de denumirea aeroportului din Skopje considerand ca este o uzurpare a patrimonului sau istoric si o expresie al obiectivelor iredentiste maceonene legate de provincia Macedonia din Grecia.Aceasta miscare “ de ultima ora , reprezinta dupa o serie de analisti, un “ atu major “ pe calea spre rezolvarea unei dispute care exista intre cele doua state inca din 1991.Revin la cele spuse cu catva timp in urma , conflictul poate fi depasit daca forta argumentelor istorice ,necesare dar nu suficiente, va fi completata de exigentele actuale.