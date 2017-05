Nationalismul si populismul european incerca din nou Balcanii

Brexitul si noua administratie in SUA au incurajat , chiar daca nu se recunoaste inca , miscarile populiste nedemocratice din Europa Centrala ,de Est si Balcani .Tot mai frecvent lideri din Europa resping ideea democratiei liberale promovand populismul imbracat intr-un nationalism regional nedezvoltat, indreptat spre pacea din Europa. Raportul annual, al ONG-ului american Freedom House “ Natiuni in tranzitie” subliniaza faptul ca in ultimul an, am asistat la un declin insemnat al democratiei in 29 state din Europa Centrala , de Est si Balcani.Acesta este un avertisment pe care multe tari de pe batranul continent il percep dar nu-l inteleg .Balcanii au inceput de mai multi ani sa simpta, simptomele crizei care incearca democratia din multe tari europene .Ideia unui consens liberal democratic - apreciaza profesorul Florian Bieber , Universitatea din Graz – nu mai exista,datorita unui proces negativ care a cuprins continentul.In vestul Balcanilor, se prefigureaza o anumita neancredere in institutiile publice si in parlamente.In acest context se incearca construirea unui nou tip de refacere a sistemului decizional bazat pe argumente nationaliste si de natura economica specifica unei piete neoliberale.Dincolo de cautarile prezente se prefigureaza o criza a democratiei si o criza a proiectiilor viitoare privind orientarile statului de drept. Se simte nevoia unor personalitati energice capabile care sa arate optiunea natiunii mult mai clar si précis . Nationalismul si populismul din Balcani incerca sa dezvolte , folosind parghile democratice, propulsarea uor lideri autocrati care folosind argumente nationaliste si o economie de piata neoliberala sa scoata din dezorientarea care a cuprins regiunea. Altfel spus ,se incearca sa se impuna un nou stil de conducere, care dupa profesorul de politologie de la Viena ,Vedran Dzihic , va inarma politicienii cu un pragmatism asemanator comportamentului presedintelui turc Erdogan .Evolutiile din Turcia , au atras incet situatia din Balcani sugerand faptul ca democratia poate deveni un mijloc pentru un scop si nu scopul in sine . Avem in acest sens cazul Serbiei, unde noul presedinte Aleksandar Vucic a inoculat incet dar convingator votantilor ca iesirea din criza actuala ar putea fi prin alegerea unei maini de fier in fruntea statului . Iata cum apelarea la necesitatea iesirii dintr-o presupusa criza nationala devina un obiectiv atins prin controlul institutiilor statului de catre o singura personalitate.Situatia din Turcia, naste idei si in restul Balcanilor. O masa critica – preciza Nate Scenkkan, directorul de proiect al” Natiuni in tranzit” din zona centrala a Europei si Balcani se opun din ce in ce ideii de democratie liberala iar ceea ce este mai evident este tendinta populismului de a” se imbina tot mai mult cu nationalismul regional brut intr-un mod care amenita pacea in Europa” . In raportul anual, analistii de la Freedom House au acordat statelor regiunii punctaje folosind sapte categorii: guvernare democratica nationala ,guvernare democratic locala ; mass-media independent ,proces electoral , societate civila , independent juridical,coruptie .Rezultatul cel mai scazut s-a inrgistrat in Ungaria si Polonia iar un punctaj imbucurator si crestere minima ,populismului in Romania si Ucraina .Explicatia concentrarii atentiei pe continent este acceptarea ideii ca singurul teatru important pentru apararea democratiei este in Europa Centrala . Ceea ce s-a intamplat in Europa de la inceputu acestui an a starnit ingrijorare la Bruxelles, obligand presedintele Comisiei Europene sa-si exprime intr-un interviu aparut in Financial Times procuparea pentru repetatele mesaje de sustinere, pentru ca si alte tari europene sa mearga pe drumul deschis de BREXIT.” I-am spus vicepresedintelui american – declara Jean-Claude Juncker – sa nu mai invite pe alti sa paraseasca UE deoarece daca UE se prabuseste , atunci vom avea razboi in Balcanii de Vest.. Daca le lasam singure , Bosnia – Hertegovina ,Republica Srpska,Macedonia ,Albania si toate celelalte tari-atunci va fi din nou razboi.Apelul liderului UE are substanta si mai mare dupa referendumul de la Ankara “ contrele “ recente dintre Bruxelles si Londra dar si tentatiile populiste din Europa ar putea sa produca alte dezechilibrari de tipul BREXIT. Populismul nu mai este o stafie care umbla prin lume ( Ghita Ionescu si Ernest Gellner :” Populism : Its Meaning and National Character “) ci o realitate cu care se confrunta in prezent democratia liberala . Ignorarea acestui semnal , chiar daca reusitele din Olanda si Franta au incurajat Europa ,va avea efecte greu de prezis pentru viitorul continentului .