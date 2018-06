Horoscop saptamanal 25 iunie – 1 iulie 2018. Taurii vor avea o saptamana destul de stresanta

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 25 iunie – 1 iulie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Incepeti saptamana cu entuziasm si ambitia dumneavoastra este trezita de sprijinul financiar pe care il primiti de la o persoana puternica. Pana la urma va veti da seama ca nu cunoasteti bine pe cineva pana nu trebuie sa impartiti cu aceasta o avere. E asa?!

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Urmeaza o saptamana destul de stresanta, dar, cu toate acestea, incepeti sa va faceti planuri entuziaste in ceea ce priveste o calatorie sau ceva legat de ocupatia dumneavoastra. Faceti cateva cumparaturi urgente, insa nu trebuie sa uitati sa fiti rabdatori cu cei dragi.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Pe masura ce saptamana va inainta este posibil sa simtiti stresul acumulat, mai ales la locul de munca. S-ar putea chiar sa intrati in conflict cu un prieten. Nu luati asta prea in serios. Orice prietenie isi are suisurile si coborasurile ei. Situatia se va aseza in curand.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Planurile cu partenerii si cu prietenii apropiati sunt entuziaste si optimismul va face sa deveniti de nerecunoscut. Strangeti-va puterea pentru a face fata perioadei ce urmeaza. Ati putea chiar, din prea multa energie, sa creati stres in relatia cu partenerul de viata.

Horoscop LEU 22.07-22.08: Va zbateti intre cerintele casei, ale familiei si cele de la locul de munca. Relatiile cu membrii familiei pot deveni dure, dar acest lucru este doar temporar. Este ca un nor intunecat care se iveste la orizont. Totul este ca dumneavoastra sa aveti atata rabdare sa treceti fara prea multi nervi peste situatia creata.

Horoscop FECIOARA 23.08-22.09: Aveti multe planuri de distracti si intentionati sa petreceti clipe placute alaturi de persoana iubita. Totusi, spre sfarsitul saptamanii se acumuleaza multa energie si trebuie sa fiti vigilenti si rabdatori pentru a potoli tensiunea.

Horoscop BALANTA 23.09-22.10: Dispuneti de suficienta energie pentru a face cateva schimbari acasa. Va place sa faceti lucrurile sa fie placute si in perfecta armonie. Evitati insa argumentele spuse pe un ton poruncitor si nu va lasati prinsi in tensiunea care s-ar putea genera din discutii.

