Trei ani de ChatGPT: Nvidia a explodat, restul lumii stagnează. Cifrele surprind

Impactul ChatGPT s-a concentrat pe câțiva câștigători. Nvidia a crescut aproape 1.000% în această perioadă. Restul pieței globale a stagnat aproape complet.

Inteligența artificială generativă nu a modificat ordinea globală. Capital uriaș s-a revărsat asupra câtorva companii americane. Acestea sunt considerate câștigătoarele probabile ale revoluției AI, notează Bloomberg.

Nvidia este câștigătoarea clară a erei ChatGPT. Acțiunile companiei au explodat în ultimii trei ani. Nicio altă firmă consacrată nu a mai crescut atât de mult.

Creșterea se bazează pe două ipoteze critice. AI va fi transformator pentru economie. Nvidia își va menține poziția cvasi-monopolistă pe piață.

Ordinea globală nu s-a schimbat semnificativ. Piețele internaționale stagnează în afara mega-capitalizărilor americane. Indicele companiilor non-americane arată performanțe mediocre.

Raportul preț/câștig al S&P 500 a explodat. Magnificent Seven reprezintă acum peste o treime din indice. Indicele ponderat egal arată o realitate diferită.

Evaluarea medie a acțiunilor americane nu este remarcabilă. Indicele general pare scump din cauza giganților tech. Divergența dintre cei doi indici a apărut acum trei ani.

Tehnologia nu a schimbat prea multe până acum. Creșterea se bazează în principal pe speranțe viitoare. Liniile graficelor se vor uni din nou înainte de multe aniversări.

Eli Lilly a fost a doua mare câștigătoare. Producătorul Ozempic a crescut 202% în trei ani. Compania a depășit Apple, Microsoft, Amazon și Tesla.

Reducerile de preț pentru Medicare lovesc acum. Washington a impus scăderi de 71% pentru Ozempic și Wegovy. Pacienții se bucură, dar producătorii vor resimți efectele.

Vânzările ar putea scădea cu 2 miliarde de dolari în 2026. Bloomberg Intelligence estimează venituri de 26,4 miliarde. Extinderea eligibilității nu va compensa reducerile de preț.

Novo Nordisk traversează o perioadă dificilă. Perspectivele de creștere depind de Ozempic și Wegovy. Multiple reduceri ale previziunilor creează incertitudine pentru 2026.

Compania se tranzacționează la evaluări normale acum. Ratele sunt în linie cu cele ale marilor farmaceutice. Sentimentul investitorilor nu se va îmbunătăți curând.

Lilly a devenit prima companie medicală de 1 trilion de dolari. Rezultatele financiare solide din trimestrul trei au impresionat. Medicamentul oral pentru obezitate este așteptat pentru 2026.

Piața tratamentelor pentru obezitate va atinge 95 de miliarde de dolari până în 2030. Acțiunile Lilly au crescut 40% în acest an. Investitorii mizează pe dominația companiei în acest sector.

ETF-ul TEMA Heart & Health se situează la niveluri record. Optimismul investitorilor este justificat de rezultate. Sectorul sănătății a avut cele mai multe surprize pozitive în trimestrul trei.

Distribuitorii medicali au înregistrat rezultate solide. McKesson, Cencora și Cardinal Health au beneficiat. Cererea de medicamente speciale cu costuri ridicate crește constant.

AI îmbunătățește eficiența cercetării farmaceutice. ETF-ul iShares Biotechnology a crescut șase luni consecutiv. Seria de victorii este cea mai lungă din 2012.

Companiile biotehnologice cu AI au o primă de evaluare de 100%. Tehnologia combate ratele ridicate de eșec din industrie. Costurile mari și termenele lungi devin mai gestionabile.

Succesul activelor descoperite cu AI va fi crucial. Acest lucru va determina impactul asupra modelului biofarmaceutic. Încrederea în tehnologie rămâne fundamentală.

Experiența vaccinurilor COVID oferă avertismente. Pfizer a scăzut cu 38% în ultimii trei ani. Moderna a pierdut 85% din valoare.

Acestea sunt a doua și a patra cea mai mare pierdere din S&P 500. Nimic nu trebuie luat de-a gata în industrie. Entuziasmul inițial poate dispărea rapid.

Deocamdată, încrederea în pastilele de slăbit persistă. Proprietățile curative ale AI atrag investitori. Efectul negativ al acordului Medicare este atenuat.

(sursa: Mediafax)